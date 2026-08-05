Las pistas municipales Francis Ceballos acogerán del 10 al 16 de agosto el FIP Promises Diputación de Málaga, una cita que reunirá a deportistas de nueve nacionalidades

Alhaurín de la Torre volverá a convertirse este verano en uno de los grandes escenarios del pádel base internacional con la celebración del FIP Promises Diputación de Málaga, una competición que reunirá a más de 300 jóvenes deportistas procedentes de nueve países.

El torneo, que se disputará del 10 al 16 de agosto en las Pistas Municipales Francis Ceballos, forma parte del circuito oficial de menores de la Federación Internacional de Pádel (FIP) y volverá a situar al municipio malagueño como referente en la organización de competiciones de cantera.

La presentación oficial del campeonato ha tenido lugar este martes en la Diputación de Málaga, con la participación del delegado de Deportes, Juan Rosas; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Sergio Cortés; y la vicepresidenta de la Federación Andaluza de Pádel, Francisca García.

Una cita con proyección internacional

Durante una semana, las instalaciones deportivas de Alhaurín de la Torre recibirán a jóvenes jugadores y jugadoras llegados desde distintos puntos de España y del extranjero, que competirán en las diferentes categorías masculinas y femeninas del circuito internacional de menores.

La competición, organizada por la Federación Andaluza de Pádel con el respaldo de la Diputación de Málaga y del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, supone además un importante impulso para la actividad deportiva y la promoción del municipio como sede de eventos de carácter internacional.

El futuro del pádel pasa por Alhaurín

El FIP Promises se ha consolidado como uno de los campeonatos más importantes para las futuras generaciones del pádel, ofreciendo a los jóvenes talentos la oportunidad de competir en un circuito internacional y continuar su progresión deportiva.

Durante toda la semana, las pistas Francis Ceballos serán el escenario de decenas de encuentros que reunirán a algunas de las promesas con mayor proyección del pádel mundial.

Con esta nueva cita, Alhaurín de la Torre reafirma su compromiso con el deporte base y continúa consolidándose como uno de los municipios de referencia para la celebración de grandes eventos deportivos en la provincia de Málaga.