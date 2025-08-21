El accidente se ha producido en el kilómetro 23 de la A-404.

La colisión entre dos vehículos esta madrugada en Alhaurín de la Torre (Málaga) se ha saldado con cinco heridos, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El accidente ha ocurrido pocos minutos antes de las 6:20 horas, un ciudadano alertó al teléfono 1-1-2 de que dos vehículos habían colisionado en el kilómetro 23 de la A-404, en una rotonda. De inmediato, el centro coordinador activó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de la Calzada.

Los servicios médicos desplazados al lugar del suceso han confirmado al 1-1-2 que el accidente ha causado lesiones a cinco personas, todas han sido trasladadas al Hospital Clínico.