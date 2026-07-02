Las obras están centradas en el desmonte y rebaje del terreno, la compactación y el nivelado del margen norte del trazado, donde discurrirá la plataforma y calzada objeto del desdoble, a lo largo de los 2,3 km. que discurren entre la rotonda del Encuentro y el enlace con la A-7

Las obras para el desdoblamiento de la variante de la carretera A-404 de Alhaurín de la Torre siguen su curso y avanzan con rapidez. El proyecto se encuentra en su primera fase de ejecución, consistente en el desmonte y rebaje del terreno, compactación y nivelado del margen norte del trazado, que en su momento ocupará la plataforma y calzada objeto del desdoble, y ya presenta signos visibles de cómo quedará. Los trabajos, que comenzaron en mayo, se están ejecutando entre el ramal de conexión con la hiperronda A-7 y la rotonda del encuentro, a lo largo de 2,3 kilómetros, que equivalen a los puntos kilométricos 22,300 y 24,600.

Esta importante actuación fue adjudicada en marzo a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Rialsa y Maygar, que presentó una oferta de 8,8 millones de euros. El coste total asciende a 10,2 millones de euros, incluyendo la asistencia técnica y las expropiaciones, según informó en su momento la Junta de Andalucía, responsable del proyecto. Esta obra está cofinanciada por fondos europeos del programa operativo FEDER 2021-2027.

La actuación busca fundamentalmente mejorar la movilidad en el que es el principal acceso de Alhaurín de la Torre y en una carretera que utilizan también numerosos conductores de la comarca del Guadalhorce. Para ello, se habilitará una plataforma BUS-VAO, que podrá ser utilizada por vehículos con al menos dos ocupantes y por el transporte público.

Se trata de una obra reclamada en numerosas ocasiones por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para acabar definitivamente con los problemas de movilidad, atascos y retenciones registradas principalmente en horas puntas y en el sentido de salida hacia la autovía A-7 para desplazarse hasta Málaga y la Costa del Sol.

Por este tramo pasan diariamente cerca de 30.000 vehículos al día. La actuación incluirá la duplicación de la calzada, que mantendrá una velocidad de 80 kilómetros por hora, y se realizará por el lado norte de la carretera debido a la presencia de arroyos y acerados urbanos en el lado sur. La calzada actual será utilizada como la calzada derecha, con un refuerzo de firme. Además, se instalará alumbrado público en todo el tramo afectado.