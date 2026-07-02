Los dos pintores locales, protagonistas en la doble inauguración de sendas exposiciones que se podrán visitar en las próximas semanas en el recinto y que invitan a la reflexión y al crecimiento personal

MÁS INFORMACIÓN:

La Finca Municipal El Portón ha acogido la inauguración de dos nuevas exposiciones de pintura protagonizadas por los artistas locales Vicente Llinares y Mª Carmen Cebrián. El acto ha reunido a una multitud personas entre familiares, vecinos y amigos, que han llenado las dos salas del recinto cultural en un gran ambiente.

A la inauguración han asistido el alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Grandes Eventos y actividades en El Portón, Andrés García, junto a otros ediles de la corporación municipal, quienes han visitado ambas muestras acompañados por los dos artistas.

Durante el recorrido han podido contemplar las obras, conocer de primera mano el proceso creativo de cada uno y conversar con Llinares y Cebrián sobre su trayectoria artística. El regidor ha felicitado a ambos por su trabajo y ha destacado la importancia de seguir apoyando a las personas creadoras del municipio, poniendo en valor espacios como la Finca El Portón como referente cultural para vecinos y visitantes.

En la Sala de Exposiciones Vicente Llinares puede contemplarse la muestra ‘MERAK: Mil preguntas, infinitos colores’ en la que el artista que da nombre a este espacio despliega un lenguaje pictórico cargado de fuerza, color y expresividad. A través de sus creaciones invita al espectador a una reflexión abierta mediante la abstracción y la emoción.

Por otra parte, la Sala Bryan Hartley Robinson acoge ‘Silva: El arte de recomponerse en el interior’, la propuesta de Mª Carmen Cebrián, inspirada en la naturaleza y en los procesos de transformación personal. Con un estilo delicado y evocador, la artista convierte paisajes y elementos vegetales en metáforas del crecimiento y la reconstrucción interior.

Durante el acto, los asistentes también tuvieron la oportunidad de escuchar las explicaciones de ambos artistas sobre sus respectivas obras, conociendo el significado y la inspiración que hay detrás de cada una de las piezas expuestas.

Ambas exposiciones pueden visitarse de forma gratuita en el horario habitual de la Finca Municipal El Portón. La muestra de Vicente Llinares permanecerá abierta hasta el 26 de septiembre, mientras que la de Mª Carmen Cebrián podrá visitarse hasta el 3 de octubre.

Con esta doble inauguración, la Finca Municipal El Portón refuerza su papel como uno de los principales espacios culturales de la provincia, manteniendo una programación estable que apuesta por la difusión del arte y el respaldo a los artistas internacionales y nacionales, incluidos los de Alhaurín de la Torre.