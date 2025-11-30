Gran éxito de la ruta teatralizada ‘Alhaurinsomnio’, que recorrió las principales calles del Barrio Viejo recreando historias singulares de nuestro municipio

Ayer sábado por la tarde tuvo lugar la esperada ruta teatralizada “Alhaurinsomnio”, organizada por la Concejalía de Patrimonio Histórico‑Artístico, que dirige José Manuel de Molina, con la colaboración de la Asociación Abrazo Amigo. El evento, que ya alcanza su cuarta edición, se desarrolló a lo largo de las estrechas y evocadoras calles del Barrio Viejo de Alhaurín, recreando con rigor y dramatismo leyendas e historias misteriosas del siglo XIX vinculadas al patrimonio local. El alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Cultura, Manuel López, quisieron acudir al encuentro.

Con salida desde la avenida Vicente Aleixandre, junto a la parada de taxis, alrededor de las 19:00 horas, los participantes formaron cuatro grupos que partieron hacia diferentes puntos del barrio antiguo. En varias plazas emblemáticas —como la del Conde, Cristóbal Benítez, la Iglesia y San Francisco— se representaron escenas inspiradas en leyendas reales y relatos relacionados con el pasado más enigmático de Alhaurín.

La puesta en escena contó con 19 actores y actrices amateurs, casi todos miembros de la Asociación Abrazo Amigo, algunos de los cuales han participado en ediciones anteriores. Este año, la dirección artística recayó en Helena Soria, aportando un aire renovado y cohesión a la propuesta teatral.

Alhaurinsomnio no es solo una iniciativa cultural: es una apuesta por dar a conocer el patrimonio histórico desde una vertiente lúdica y educativa. Según el concejal de Cultura, Manuel López, la ruta teatralizada permite “transportar al público al siglo XIX para reconectar con el pasado a través de relatos que han forjado la identidad de nuestra localidad”.

La edición de este sábado ha vuelto a demostrar su atractivo: la ambientación de época y la escenografía en las plazas históricas. Según los organizadores, este modelo de ruta teatralizada se consolida como una herramienta eficaz para la difusión del patrimonio y la memoria local.