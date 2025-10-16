Los Talleres de Ajedrez que llegarán a más de 1.500 niños del municipio, a través del área de deportes en colaboración con el Club de Ajedrez de Alhaurín de la Torre y la entidad Tuprofedeajedrez, se siguen impartiendo a escolares de diferentes edades de los colegios alhaurinos.

Esta mañana, el concejal de Deportes, Sergio Cortés ha acudido al colegio Zambrana, centro en el que se están impartiendo estos talleres a los alumnos de cuarto de primaria.

Cortés afirmó que aunque el ajedrez no tiene tanto tirón entre los niños/as como otros deportes, es muy importante para desarrollar habilidades mentales y recordó que «como dice nuestro alcalde, cualquier disciplina deportiva que sirva para alejar a los niños de las pantallas y hacer que socialicen, es bienvenida, y en ese sentido, el ajedrez, ayuda mucho».

Por su parte, el presidente del club de Ajedrez, Cristian Claros afirmó que es una alegría que los alumnos se muestren tan receptivos con esta actividad y adelantó que próximamente se elegirán a los alumnos que participen en la Liga Escolar de Ajedrez.

El club de Ajedrez Alhaurín de la Torre imparte clases a niños de todas las edades en la sala de prensa del Estadio de Los Manantiales, donde tiene su sede. Allí están de lunes a jueves en horario de 17 a 19 horas en dos turnos diarios (de 17 a 18 y de 18 a 19 horas). Los inscritos pueden recibir su clase 1 o varias horas a la semana.

La inscripción se realiza en el teléfono 744 604 976 o bien rellenando el formulario que se encuentra en la web: