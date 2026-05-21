Del 21 al 23 de mayo se celebra en el Polideportivo Blas Infante el XIII Campeonato de Parejas de Patinaje Artístico y Danza, un evento que se ha presentado este mediodía en la Diputación Provincial de Málaga.

Al acto han acudido el vicepresidente sexto de la Diputación y delegado de Deportes, Juan Rosas, el vicepresidente quinto de la Diputación, delegado de Cultura y segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Manuel López, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Sergio Cortés, la primera entrenadora y presidenta del Club de Patinaje de Alhaurín de la Torre, Ayelén Morales, el coreógrafo y segundo entrenador del Club, Miki García y por las tres parejas que van a representar al club alhaurino en el certamen: los infantiles Sofía Martín Morales y Hugo Díaz Carrillo, los Cadetes Zoe España Mojtar y Mario Miguel Triviño Muñoz y los Júnior Ainhoa Caravaca García y Rafael Peláez Gálvez.

En el parqué del Blas Infante vamos a poder ver a un total de 24 parejas de Artístico y a otras 24 de Danza, además, se celebra también el VIII Campeonato de España de Línea-Pal en categoría Sénior.

Los entrenamientos oficiales comienzan mañana y el viernes a partir de las 12:00 empieza el Campeonato. La entrega de medallas y trofeos de la categoría infantil se celebrará el viernes por la noche, mientras que la clausura, entrega de medalla y trofeos del resto de categorías, será el sábado por la noche.