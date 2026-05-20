El evento, el 29 de mayo en el Centro Cultural, incluirá actuaciones musicales, humoristas, bailes y sorteos. Los organizadores confían en una gran participación para seguir dando visibilidad a la esclerosis múltiple y apoyar a pacientes y familiares

La Asociación de Afectados y Familiares de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Alhaurín de la Torre (Ayfem) celebrará su décimo aniversario con un gran evento solidario el próximo 29 de mayo, a partir de las siete de la tarde, en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’. La cita reunirá humor, música, baile y numerosas sorpresas con el objetivo de seguir dando visibilidad a la esclerosis múltiple y apoyar a pacientes y familiares.

La cita fue presentada en rueda de prensa por el alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina; y la presidenta de Ayfem, Toñi Rubio, y su equipo. La entrada será completamente gratuita y durante la jornada se desarrollarán diferentes actividades pensadas para disfrutar de una tarde solidaria e inolvidable. Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de tres cestas de fruta por solo tres euros.

Contará con las actuaciones de los humoristas Jacob Torres y Alba Novoa, así como exhibiciones de baile a cargo de la escuela de baile de Raquel Arias, la Escuela Municipal de Música y Danza de Alhaurín de la Torre y el grupo Bailador@s de Pinos. La gala estará presentada por El Guille, Sumaya Chahir y Ana Gómez.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, a través de sus áreas de Servicios Sociales y Cultura, así como del tejido empresarial local, destacando la participación de Frutas Rubio Sánchez, La Cochera Producciones, Vivero Guzmán y la Fundación LY Company Agua & Vida.

Desde Ayfem recuerdan que la asociación trabaja desde hace diez años creando espacios donde aprender, compartir experiencias y ofrecer apoyo emocional y social a las personas afectadas por la esclerosis múltiple y a sus familias. “Lo más importante es no sentirse solo”, destacan desde el colectivo, que continúa impulsando iniciativas de concienciación y acompañamiento en el municipio.

La concejala de Igualdad, María del Carmen Molina, ha animado a todos los vecinos y vecinas a asistir a esta celebración. Además, ha señalado que Ayfem realiza una labor imprescindible acompañando a muchas familias y dando visibilidad a una enfermedad que necesita del compromiso y la sensibilidad de toda la sociedad. Por su parte, la presidenta de la asociación, ha agradecido el respaldo recibido durante esta década y ha invitado a la población a sumarse al aniversario. formado parte de nuestro camino.