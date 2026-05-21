La jornada, abierta a toda la ciudadanía, transcurrirá en horario de mañana en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud. El evento se centrará en la promoción del bienestar y el autocuidado de las mujeres

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento ha organizado el taller ‘Salud en femenino’, una iniciativa centrada en la promoción del bienestar y hábitos saludables para las mujeres. El evento se celebrará el próximo 28 de mayo en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud, con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y ha sido presentado por el alcalde, Joaquín Villanova; y la edil delegada del área, María del Carmen Molina, y su equipo.

La jornada transcurrirá de nueve y media de la mañana a dos y media de la tarde y será impartida por la entidad Attycas Genus. Está dirigida a mujeres interesadas en el autocuidado, la salud emocional y la reflexión sobre diferentes problemáticas que afectan al bienestar femenino.

Las participantes podrán formalizar su inscripción a través del correo electrónico mayepes@alhaurindelatorre.es o mediante mensaje de WhatsApp en el número 662 634 306.

El programa combinará ponencias, talleres y dinámicas experienciales. Entre las actividades previstas destaca la presentación audiovisual ‘Edadismo: la edad es un número’, centrada en la discriminación que sufren muchas mujeres por motivos de edad. Además, se desarrollará el taller ‘Potencia tu autoestima e inteligencia emocional’, orientado a ofrecer herramientas para la gestión del estrés y la ansiedad.

La jornada incluirá también un desayuno compartido y la proyección de ‘Nos curamos en salud’, una presentación audiovisual sobre la importancia de la salud femenina y su frecuente invisibilización en distintos ámbitos sociales y sanitarios.

Como cierre, las asistentes participarán en el taller experiencial ‘Viaje emocional. Psicología Sensitiva’, una actividad innovadora que incorporará una cata de siete chocolates como herramienta para trabajar las emociones y las sensaciones.

La concejala de Igualdad ha apuntado que este encuentro pretende fomentar el autocuidado, la conciencia emocional y la visibilización de la salud de las mujeres desde un enfoque integral, participativo y cercano.