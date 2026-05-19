El Centro Municipal de Información a la Mujer alberga esta semana una exposición de los trabajos artesanales elaborados por las integrantes de la organización. El acto central será este viernes, 22 de mayo, a las 18 horas en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’

La Asociación de Mujeres Abogada Victoria Kent Siano de Alhaurín de la Torre ha inaugurado oficialmente una exposición de manualidades en el Centro Municipal de Información a la Mujer, una muestra que reúne numerosos trabajos artesanales realizados por las integrantes del colectivo y que podrá visitarse durante los días 19, 20 y 21 de mayo, en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:30 horas.

El acto, enmarcado dentro del 30 aniversario de la organización, contó con la presencia de la concejala de Igualdad, María del Carmen Molina, quien recorrió la exposición junto a la presidenta, Luisa Luque, y demás integrantes de la asociación, interesándose por la calidad, creatividad y variedad de las piezas expuestas.

La muestra incluye trabajos de artesanía textil, pintura decorativa, bordados, labores tradicionales y diferentes técnicas manuales que reflejan meses de dedicación, aprendizaje y convivencia entre las socias.

Durante la inauguración, Luisa Luque, destacó el valor humano y social de este tipo de iniciativas: “Esta exposición es el resultado del esfuerzo, la constancia y la creatividad de muchas mujeres que encuentran en la asociación un espacio de encuentro, aprendizaje y apoyo mutuo. Cada trabajo tiene detrás una historia y mucho cariño”.

Por su parte, la concejala de Igualdad, María del Carmen Molina, puso en valor la trayectoria del colectivo y la importancia de seguir impulsando actividades que fomenten la participación y la convivencia. Asimismo, felicitó a la asociación por sus 30 años de historia y quiso recordar con especial cariño a quien fuera presidenta de Victoria Kent, Encarna Briz, muy vinculada a la vida asociativa del municipio.

La exposición permanecerá abierta durante tres días, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de conocer de cerca el trabajo artesanal realizado por las integrantes de la Asociación de Mujeres Victoria Kent, referente desde hace décadas de la actividad social y cultural en Alhaurín de la Torre.