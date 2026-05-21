La reconocida politóloga y socióloga, doctora por la Universidad de Zaragoza, ha protagonizado en la Biblioteca Municipal una nueva cita del Ciclo ‘El MAE se mueve’, que en esta novena edición lleva por título ‘Filosofía, ahora o nunca’

La novena edición del ciclo ‘El MAE se mueve’ continuó su programación la tarde del miércoles con una propuesta centrada en la reflexión y el pensamiento crítico bajo el título ‘Filosofía, ahora o nunca’. El encuentro tuvo lugar en la Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’, que volvió a convertirse en punto de encuentro para el diálogo ciudadano y el análisis de los grandes desafíos contemporáneos.

La sesión contó con la participación de Cristina Monge, reconocida politóloga y socióloga, doctora por la Universidad de Zaragoza y especializada en sostenibilidad, calidad democrática y gobernanza de la transición ecológica. Durante su intervención, presentó su obra ‘Contra el descontento’, una reflexión sobre el malestar social actual y los retos que afrontan las democracias contemporáneas.

A lo largo de la conversación, moderada por la gestora cultural Cristina Consuegra, se abordaron cuestiones como la precariedad, la soledad en la era digital, la crisis ecológica o la creciente desafección hacia las instituciones, generando un interesante intercambio de opiniones con el público asistente.

El concejal de Cultura, Manuel López, destacó la importancia de seguir impulsando iniciativas que acerquen el pensamiento contemporáneo a la ciudadanía y subrayó que actualmente “vivimos una transición de época”, haciendo referencia a los profundos cambios sociales, tecnológicos y políticos que atraviesa la sociedad actual.

Asimismo, López puso en valor el papel de la Biblioteca Pública ‘Antonio Garrido Moraga’ como espacio cultural de referencia para fomentar el intercambio de ideas y el debate abierto, resaltando además la relevancia de contar en el municipio con voces especializadas como la de Cristina Monge.

Con este segundo encuentro, ‘El MAE se mueve’ volvió a consolidarse como una de las propuestas culturales más destacadas de la programación municipal, reuniendo a numerosos asistentes interesados en la actualidad, la filosofía y la reflexión colectiva.