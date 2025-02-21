El balance mensual que realiza el área cuantifica en un total de 414 las incidencias, de las que 161 se recibieron a través del canal de Línea Verde (5,19 diarias). Otras 151 se comunicaron por el resto de canales

Servicios Operativos ha gestionado un total de 414 incidencias durante el mes de enero, según el informe mensual que da a conocer el área que dirige Rodrigo Jiménez. Se ha conseguido la resolución de 351 de forma prácticamente inmediata. El porcentaje por tanto de incidencias solventadas se ha colocado en un 84,78 %, en torno a la media anual.

Desde la aplicación de Línea Verde se ha intervenido en 161 incidencias (5,19 diarias), cifra curiosamente idéntica a la del mes anterior. Un total de 151 incidencias se han tramitado a través de otros canales: avisos telefónicos a SSOO, registro municipal, incidencias comunicadas por particulares, centros sociales, presidentes de barriadas y urbanizaciones, notas interiores de otras áreas.

El propio servicio de diagnóstico del área ha puesto en marcha un total de 36 incidencias. Las barriadas han recibido 10 actuaciones específicas. El departamento de eventos ha intervenido en el desarrollo de 56 de ellos.