La cuenta atrás para la Feria de San Juan 2026 continúa avanzando y este viernes vivirá uno de sus momentos más esperados con la celebración de la Gala de Reina y Míster de las fiestas. Un total de 24 jóvenes aspirantes competirán por convertirse en los representantes de la Feria de Alhaurín de la Torre en una noche que combinará moda, música y espectáculo en la Finca Municipal El Portón, con entrada gratuita hasta completar aforo y actuaciones de Yurena, Malena y Sonia Madoc.

La velada arranca a las 21.30 horas en El Portón y contará con las actuaciones de Yurena, Malena y Sonia Madoc. Trece chicas y once chicos aspiran a convertirse en los reyes de las fiestas. La apertura de puertas será una hora antes y la entrada es libre hasta completar aforo

El pistoletazo de salida a la Feria y Fiestas de San Juan de 2026 se da este mismo viernes, 5 de junio, en la Finca El Portón con la gran gala de elección de la Reina y el Rey de las mismas en un espectáculo único que combinará desfiles y música con un gran show visual de luces y sonidos que hará aún más espectacular la cita.

Será a las nueve y media de la noche con entrada libre hasta completar aforo y la apertura de puertas será a las ocho y media, por lo que desde el Área de Turismo y Fiestas, encargada de la organización, recomiendan asistir con la suficiente antelación para poder acceder al recinto.

En total serán trece chicas y once chicos los que se presentan como candidatos y candidatas a ostentar el título de Reyes de la Feria realizando tres pases distintos en ropa sport, moda flamenca y noche. Ahí deben mostrar todo lo que han aprendido y avanzado en su formación en el último mes de convivencia y ensayos que han estado realizando para preparar este día.

Concretamente, los chicos candidatos son Roberto Jurado, Damián García, José González, Carlos Mérida, Diego Nadales, José Manuel Bedoya, Dario Zotano, Samuel Serrano, José Antonio Bernal, Pablo Puente y Mario Fernández. Las chicas son Lucía Balbuena, Débora Balbuena, Alejandra Aguilar, Gisela Postigo, Celia Martín, Priscila Bedoya, Lola Gómez, Daniela Jurado, Patricia Rodríguez, Lara Jiménez, Angelina Muinelo, Leila Romero y Rocío Garrido.