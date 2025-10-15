Las entradas ya están disponibles para el concierto “Domingo de tardeo con Abrazo Amigo”, que se celebrará el próximo 9 de noviembre en la Finca Palo Verde.

La Asociación Abrazo Amigo organiza la segunda edición de este evento musical, que promete una tarde divertida, solidaria y con mucha nostalgia ochentera. El grupo Comando G será el encargado de poner ritmo a la velada con su repertorio de grandes éxitos de la música en español de los años 80.

El concierto se celebrará el domingo 9 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en la Finca Palo Verde, en Alhaurín de la Torre. Las entradas, con un precio de 10 euros, ya están a la venta en distintos puntos del municipio.

📍 Puntos de venta:

Tienda de Modas Majula (Calle San Miguel, nº 9 | Tel. 665 678 875)

Local de la Asociación Abrazo Amigo (Avda. España nº 14, local 1)

También disponibles online a través de mientrada.net

Desde la organización recuerdan que las plazas son limitadas, por lo que se recomienda adquirir las entradas con antelación. Una cita musical y solidaria para disfrutar de buena música y apoyar una noble causa.