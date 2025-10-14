Entre la nostalgia y la crítica: despedimos a un clásico mientras Windows 11 sigue sin convencer.

Microsoft pone fin al soporte oficial de Windows 10 tras una década de servicio. El sistema operativo más estable y querido de la compañía deja paso a un Windows 11 lleno de controversias, problemas de compatibilidad y decisiones de diseño que no terminan de convencer a los usuarios. Una despedida con aroma a homenaje… y a reproche.

🕯️ Oda al extinto Windows 10 (2015 – 2025)