El Ayuntamiento, a través del Centro Sesmero, es el beneficiario de la colección del investigador Manuel Pérez Villanúa, fallecido en 2025. Este fondo está compuesto por monedas, sellos, libros y enseres centrados en la figura de Bernardo de Gálvez

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través de la Concejalía de Patrimonio y del Centro de Estudios Locales y Provinciales e Investigación ‘Julián Sesmero Ruiz’, ha recibido recientemente un importante legado histórico y documental tras el fallecimiento del investigador Manuel Pérez Villanúa (Málaga, 1943-2025). El estudioso, especializado en el papel fundamental de España en la independencia de los Estados Unidos y en la figura del gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez, nombró al municipio alhaurino como heredero de su colección privada.

Pérez Villanúa falleció con el deseo de que su recopilación de sellos, monedas, libros y postales fuera puesta en valor por una institución malagueña. Finalmente, este anhelo se ha cumplido en Alhaurín de la Torre gracias a los lazos de respeto y amistad que el investigador mantuvo durante años con José Manuel de Molina (historiador y actual concejal de Patrimonio Histórico-Artístico) y con Manuel López (concejal y diputado de Cultura).

Estas conversaciones se iniciaron motivadas por el hermanamiento entre Alhaurín de la Torre y la ciudad de Nueva Iberia (Luisiana). Sin embargo, tras su inesperado fallecimiento, la disposición testamentaria ante notario ha hecho efectiva la donación de la totalidad de su legado.

El alcalde del municipio ha expresado el profundo orgullo que supone para Alhaurín de la Torre convertirse en custodio de este patrimonio: “Es un honor inmenso y una gran responsabilidad recibir el legado de Manuel Pérez Villanúa. El hecho adquiere una relevancia histórica aún mayor en estos momentos, justo cuando mañana se conmemora el 4 de julio el 250º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos. Con este archivo, Alhaurín de la Torre se sitúa en el mapa de la investigación histórica, recordando al mundo el papel crucial y a menudo olvidado que España y figuras como Bernardo de Gálvez tuvieron en el nacimiento de la nación norteamericana”, ha destacado el regidor.

Todo el material histórico se incorporará al Centro Sesmero, dependiente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que asumirá el compromiso de custodiar, exponer y divulgar estos fondos para el conocimiento de toda la ciudadanía y de los investigadores.