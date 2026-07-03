El Centro de Artes cierra esta semana la temporada 2025/26 con varias jornadas de actuaciones en el CC Vicente Aleixandre, en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento

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El Centro Sociocultural y de Artes La Platea, situado en Retamar y dirigido por Mar Ortiz, celebró ayer la clausura del curso de sus talleres de teatro y baile con unas jornadas especiales en el Centro Cultural Vicente Aleixandre, en las que los participantes mostraron el trabajo realizado durante los últimos meses.

Los talleres se han desarrollado en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que ha respaldado esta iniciativa formativa dirigida a fomentar la expresión artística entre los vecinos del municipio.

Las jornadas de despedida del curso 2025/26 en la Platea se han organizado en varias sesiones. El lunes fue el turno del teatro infantil, con la representación de “Los pasos” de Lope de Vega, seguido del teatro junior con “Lo que callamos”, y de la actuación de las alumnas de danza jazz, que interpretaron un número del musical de “Chicago”.

El miércoles subió al escenario el grupo de flamenco de La Platea, dirigido por Sergio Maqueda, junto con una nueva actuación de danza jazz, de nuevo bajo la dirección de Mar Ortiz, y la obra de teatro “Las brujas de Salem”.

Las jornadas concluirán hoy viernes con la representación de la obra “El lío de Arancha”, poniendo así el broche final a una temporada marcada por el aprendizaje y la creatividad. Todas las piezas teatrales de estas jornadas han estado dirigidas por Lucas Mora.