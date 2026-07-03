El festival celebrará su séptima edición del 30 de julio al 2 de agosto consolidado como una de las grandes citas culturales del verano en Alhaurín de la Torre

La Finca Municipal El Portón volverá a convertirse este verano en epicentro de la música en directo con la celebración de la séptima edición de Alhautor, un festival que se ha consolidado como una de las propuestas culturales más destacadas del calendario estival andaluz.

Del 30 de julio al 2 de agosto, el recinto alhaurino acogerá cuatro jornadas de conciertos con una programación que combina artistas consagrados, nuevas tendencias musicales y propuestas de creación contemporánea, manteniendo la personalidad propia que ha caracterizado al festival desde sus inicios.

Cuatro días de música para todos los públicos

La programación arrancará el jueves 30 de julio con una jornada marcada por las raíces musicales y la emoción sobre el escenario. La legendaria Lole Montoya, una de las voces más influyentes de la música popular española, compartirá cartel con Carmen Avilés, artista reconocida por su innovadora visión del flamenco contemporáneo.

El viernes 31 de julio llegará uno de los momentos más esperados de esta edición con la actuación de Papá Levante, formación que marcó a toda una generación y que regresa a los escenarios convertida en uno de los reencuentros musicales más celebrados de los últimos años. La jornada se completará con las propuestas de Delasrosas y Esteban Bove.

La cita continuará el sábado 1 de agosto con una de las noches más intensas del festival gracias a la presencia de Parquesvr y VVV [Trippin’you], dos de los nombres más destacados de la escena alternativa nacional. También actuarán Los Dominguito, Mondongo Boy y Rafffaella Cydé.

El broche final llegará el domingo 2 de agosto con El Mató a un Policía Motorizado, considerada una de las bandas más influyentes del rock iberoamericano de las últimas décadas. Completan la jornada Cristina Len y Retro Cassetta, proyecto que fusiona sonidos electrónicos contemporáneos con influencias mediterráneas.

Cultura, sostenibilidad y compromiso social

Más allá de la música, Alhautor mantiene su apuesta por un modelo cultural sostenible y responsable. Un año más, el festival trabajará junto a OMAWA Huella Ecológica para medir y compensar el impacto ambiental del evento, incorporando criterios de sostenibilidad en todas las fases de producción.

Asimismo, la organización continuará desarrollando medidas destinadas a mejorar la accesibilidad y garantizar espacios seguros e inclusivos para todos los asistentes.

Una cita consolidada en el verano de Alhaurín de la Torre

Organizado por Oh, Salvaje, en colaboración con el Área de Actividades de la Finca El Portón y el Área de Conciertos y Festivales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Alhautor se ha convertido en una referencia para quienes buscan disfrutar de la música en directo en un entorno singular, cercano y comprometido con la cultura de calidad.

Con esta séptima edición, el festival vuelve a reforzar el papel de Alhaurín de la Torre como uno de los principales focos culturales de la provincia durante el verano.