(Jmm Caminero) Visitar y viajar es cambiar el cuerpo de un lugar a otro, es cambiar la mente de un lugar a otro, es cambiar el corazón de un lugar a otro, por un pequeño espacio de tiempo…

Toda ciudad, comarca, provincia, región es el recuerdo de muchos viajes, viajes realizados, viajes imaginados, viajes deseados… Toda esa mezcla y combinación. Solo recuerdas algunos detalles, y, todo se ha hecho “una tarta mental” en tu ser-conciencia, sin saber ya muy bien, qué tiempo fue el de aquel recuerdo o de aquel otro, que información o noticia o conocimiento lo adquiriste por un medio de comunicación, un libro, un documental, o tú paseando tu corazón por aquel lugar. Todo lugar es un misterio trufado de miles de almas, cientos de miles, millones de corazones. Cada pie que visita un lugar deja un microhuella para el futuro…

Cáceres capital, romana con vestigios de antes de Roma. Todo lugar de esta península tiene algo de Roma antigua, pero antes de Roma hubo vida, hubo almas que pasearon estos paisajes. Cáceres en la Vía de la Plata, desde Mérida, Cáceres, Salamanca, Astorga… -en todas estas ciudades hemos dejado algo de nosotros mismos, ellas algo de ellas en nosotros mismos…-,

Algo de cada época nos van quedando, dicen que los visigodos arrasaron la Cáceres postromana, pero después vinieron los árabes musulmanes, y resurgió la ciudad, queda el Aljibe Almohade o Andalusí. Siempre los humanos intentando apagar las necesidades primarias: alimento, agua, seguridad, lumbre-fuego-calor, y, necesitamos estar con otros seres humanos. Necesitamos a otros seres humanos… en la gran Plaza de Cáceres, con soportales, piedra y blanco, allá en un lado el nombre de la ciudad en letras y con letras. Esto lo hemos visto en otras ciudades.

Diríamos que se extiende por esta geografía, poner estos nombres como esculturas que emergen del suelo. Me pregunto si añade significado. Si lo hace, diríamos que tendríamos que extenderlo. Cuándo cien o mil ciudades tengan su nombre en letras en su plaza principal, podríamos convertirnos en la geografía del país con nombres de ciudades. Nombres con letras de distintos colores y distintos materiales. Extremadura podría extender esta idea por todas sus ciudades y pueblos, y, sería algo original de ellos mismos. Algo que formaría su identidad, solo tienen que hacerlo en cien ciudades y pueblos y aldeas, y, después hacer un documento audiovisual. La visita de las letras de los pueblos…

Te introduces en la Concatedral de Santa María, reina el silencio y los siglos, ese Cristo que está frente a la puerta de entrada. Ese Cristo que llama la atención. Esa realidad teológica que en definitiva es la escultura-efigie para la veneración de la Iglesia Católica. Nadie adora una imagen, se tenga grandes estudios o solo apenas las letras mínimas, nadie lo ha hecho jamás, en el orbe cristiano. Pero es como la fotografía del Misterio. Al final, al encarnarse, según el dogma, la Segunda Persona, pues los humanos pueden representar esa realidad-Realidad real-Real…

No se puede olvidar y obviar, aunque en estos tiempos, siempre hay polémicas, pero es la historia, no todo lo de Cartago fue bueno, no todo lo de Roma fue bueno, no todo lo de los visigodos fue bueno, no todo lo de… fue bueno, pero los recordamos… hay que recordar a Hernán Cortés, Fray Nicolás de Obando, Pizarro, Francisco de Orellana…

Torre de Bujaco, siempre me ha llamado la atención los nombres raros y singulares y peculiares que muchas ciudades tienen en su seno, en este caso una torre, en otros un rincón de una plaza, un mote de una persona noble o no… la historia también está llena de palabras, palabras que van dejando las culturas, civilizaciones, religiones, pueblos que van pasando por los lugares. Bujaco, significa trapo o muñeca de paja y fieltro. No sé, no sé si tendrá algo que ver este significado con esta palabra.

Quién sabe, si alguna vez, alguien se le ocurrió poner un muñeco de fieltro y de paja, para que desde fuera se viesen más defensores de los reales. No recuerdo si en Segovia o en Ávila se hizo una variedad de esta idea. Las mujeres se vistieron con las armas de sus maridos, porque les iban a atacar, y, sus maridos se habían ido a alguna batalla o guerra… España está llena de historias, cuándo nos queramos más a nosotros mismos, empezaremos a recordarlas con más amor y más color y más calor. Nos daremos cuenta, que tenemos grises y negros pero también azules y verdes y violetas y blancos y, aro iris enteros…

Siempre recuerdo haber visitado Cáceres capital, con la media naranja, varias veces, en varios periodos de nuestro existir y vivir y experiencia, ahora ya en la Tercera Edad, siempre la recuerdo con mucho calor. Quizás, porque siempre la visitamos en esos meses de calor –también alguna vez, en fecha de primavera, incluidos con bandas de Semana Santa, una vez con una “banda de armaos de Bolaños o de Almagro”-. Pero con calor y sin calor, merece andar por estas venas de calles, que nos trasladan un poco al conocimiento de uno mismo… Pero la memoria va tapando los lugares… El tiempo es una gran fábrica del olvido y del recuerdo, ambas cosas a la vez, al final, somos una unidad substancial formada de cuerpo-carne y psique-mente-conciencia y, para muchos también alma-espíritu inmortal. Eso somos, eso creemos ser, eso somos en el estar…

Pero andar y caminar, detenerse y sentarse, mirar las personas, mirarse a sí mismo. Este es el verdadero viaje. Es descansar cansándose para volver a tomar otra vez el camino, unos quizás criando jamones o vinos o dirigiendo empresas de inmobiliarias, otros quizás enseñando las letras a las nuevas generaciones, aquellos curando huesos, los de al lado cuidando a sus familias y haciendo cocidos. Todos los oficios de la vida, caminamos para después reencaminar y reexaminar y recaminar el viaje de vuelta, para otra vez, estar y ser en la vida diaria. Y, el viaje se va quedando en el recuerdo, como los sedimentos geográficos van quedando unos lugares encima de otros…

Visitamos el Centro Provincial de Artesanía, siempre me ha llamado la atención, la cerámica y el barro de miles de años. Pero el ser humano ha fabricado decenas de realidades a lo largo del tiempo: ropa, objetos de hierro, herramientas de todas las clases, para la agricultura, la ganadería, la defensa… solo llevamos dos siglos y pico de etapa industrial. No lo olvidemos, durante siglos y milenios hemos fabricado los humanos las cosas de una en una, una barrica de vino, una tras otra, una olla para la comida de una en una, una tortilla de patatas de una en una…

El Centro Provincial de Artesanía situada en la Casa-Palacio de los Moraga… dicen no hay ciudad de esta Iberia tan antigua, que no tenga su iglesia, ni no tenga su tasca-cantina-bar, ni no tenga su casona o palacio de algún marqués o conde o noble de la antigua nobleza, porque ahora, la nueva nobleza es financiera e industrial y de servicios. Los tiempos cambian, los tiempos cambian una barbaridad, aunque siempre quede un sedimento, dentro de lo de dentro, siempre quedan sombras del pasado. Siempre queda algo del pasado…

Un artículo de opinión es un artilugio mental y conceptual y cultural que está formado solo por unos cientos de palabras. Es como un pequeño aperitivo de palabras e ideas e imágenes que se degusta al mismo tiempo que una pequeña porción de cerveza, en un mediodía con calor o con frío, antes de degustar el alimento de la hora de nona. Un artículo de opinión literario es como abrir el hambre al sujeto receptor. Es darle unas pequeñas notas, para usted recuerde o para que usted se diga, cuándo pueda iré a este lugar, en este caso, para que usted visite esta ciudad en esta Ciudad, Patrimonio de la Humanidad. Aquí, aquí la tiene usted a unos cientos de kilómetros… Paz y bien.

© jmm caminero (05-11 mayo 2025 cr).

Fin artículo 4.864º: “Arando con los ojos: Cáceres, capital”.