(Jmm Caminero) La Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005 aprobó celebrar y conmemorar un día con la finalidad del recuerdo de las victimas de accidentes de tráfico.

En definitiva, un día que además de recordar a las personas que sufren esta realidad, que tuviésemos consciencia y conciencia de dicho problema, que fuésemos siendo conscientes de esta realidad, que intentásemos disminuir o erradicar esta realidad. Se indica que al menos un millón de personas fallecen en el mundo cada año, por esta realidad.

Digo y escribo realidad varías veces, hablo de real y realidad para que no pensemos que nos movemos en el mundo de la ficción. Un millón de personas cada año, son diez millones en los últimos diez años… Diez millones de personas, son muchos hijos sin padres, muchos padres sin hijos, muchos abuelos sin nietos con consecuencias, según países y sociedades graves y a largo plazo de tiempo –sin contar las heridas que pueden durar, los traumas durante años o décadas, traumas físicos y biológicos y psicológicos…-.

Si nos fijamos bien, es un millón de personas cada año. Es en definitiva, una verdadera epidemia o pandemia. Una realidad que tiene muchas causas y muchos motivos, pero que los humanos podríamos reducir, en cada sociedad y nación y Estado, pero también en la globalidad…

Dirá alguien, con razón que también había muertos hace cien años, producidos por los animales de carga, y, por el desplazamiento con los distintos sistemas de tracción animal. No podemos negar dicha realidad. No sé, si se habrá hecho algún estudio sobre este fenómeno, y, si se sabrá una cifra aproximada a nivel nacional. Cierto es que existía menos población mundial, aunque si una gran cantidad de animales domésticos que servían para trasladar personas y mercancías. Y, que también se producían accidentes, accidentes graves, y accidentes mortales.

Pero todo acto o realidad humana es compleja, no está formada por una sola variable, sino diversas. Y, en esto de los accidentes de tráfico también. Por lo cual, diríamos que poco a poco, abordándola desde distintas realidades, habría que proponerse reducir los accidentes de tráfico, y, esa reducción llevase a la reducción de fallecimientos por estas causas. Erradicar esta causa de muerte, si fuese posible –qué nos dirían todos y cada uno de los saberes aplicando sus metodologías a esta cuestión, pregunto-. Quizás, todos los seres humanos tengan que ser más conscientes de esta realidad… -Dicen que cuándo dentro de unas décadas todos los automóviles tengan dirección y gestión por sistemas informáticos de conducción se reducirán ostensiblemente los accidentes de tráfico, por tanto hay que caminar en esta dirección…-.

Mientras tanto, no podemos obviar que cuándo se produce un accidente de tráfico, con resultado de fallecimiento o una lesión grave para toda la vida. Encontramos por nuestras calles y aceras, personas jóvenes que se nota han tenido un accidente de tráfico, pues las consecuencias para individuos y familias en duradera en el tiempo, sus consecuencias son y pueden ser tener realidades negativas para toda la vida. Porque cuántas personas quedan heridas o con secuelas durante años y décadas, cuántos padres pierden a sus hijos, cuántos hijos a sus padres o alguno de ellos.

Somos conscientes y tenemos hoy que recordar a esas personas, que siendo niños perdieron a su padre o a su madre o ambos en la carretera por un accidente de tráfico, y, esa persona, pasarán años y décadas, llegará a tener setenta años, y, todavía recordará que su padre o su madre falleció por un accidente de tráfico… Hoy, hay que recordar también esa realidad. Esas personas siempre llevarán, lo expresen o no, ese dolor en el alma, en el corazón, en la carne, en el cuerpo todos los días de su vida.

También tenemos que recordar que las personas son limitadas y débiles y vulnerables en diversos sentidos, que muchos accidentes son por errores que los seres humanos cometemos, sin desearlos, sin buscarlos, sin quererlos, por mil razones o por mil causas. Que también hay personas que llevarán sobre su carne, que aquel día tuvieron aquel fallo y aquel error, y, causaron o fueron una razón esencial para que se produjese aquel accidente. Esa carga también debe ser enorme. Un peso muy grande en la conciencia y consciencia de los seres humanos. También con consecuencias imprevisibles, para cada persona que tenga que llevar ese recuerdo y esa carga durante toda la existencia…

Dicen que en Internet existen ya todos los datos, pero no es cierto. He buscado cuántas personas llevan fallecidas en accidentes de tráfico por vehículos de motor en el mundo, no en un año, que existe esa cifra de un millón y algo, según la etiqueta que consulten. Sino la cifra de cuántas personas fallecidas en accidentes de tráfico en estos últimos diez o cincuenta o cien años… Y, no he encontrado este algoritmo o número o cantidad. Quizás, darnos este dato sería importante para reducir estos accidentes de tráfico…

Se considera el año 1896, el primer accidente de tráfico por motor de combustión, con resultado de muerte. También se considera ese año cuándo se realizó la primera multa. La fecha que se suele indicar es el 17 de agosto de 1896 cuando Bridget Driscoll fue atropellado por un automóvil en Londres. Otros autores señalan el primer accidente de tráfico de motor de vapor en 1869, el 31 de agosto cuándo Mary Ward falleció en Irlanda.

Cómo dice un principio de la filosofía antigua, no sirve ninguna filosofía que no cure algún mal humano. Me pregunto, lo he indicado en otras ocasiones, si en cada teléfono móvil, por el organismo de la Administración competente, cada semana o cada día, a cada móvil enviase un aviso de alguna norma de conducción, o de algún aviso o recomendación. Quizás, sería una manera o forma de recordar las normas y los cuidados diversos. Puede que con que los leyese el uno por ciento, podría ser un factor pequeño de la reducción de accidentes de tráfico. Algo así, como se hace con las cajetillas del tabaco, para que no se fume…

