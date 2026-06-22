La compañía Endesa Distribución (E-Distribución) ha informado de un corte programado del suministro eléctrico que tendrá lugar este martes, 23 de junio, debido a trabajos de mejora y ampliación de la red eléctrica.

La interrupción del servicio está prevista entre las 06:30 y las 17:30 horas.

Calles afectadas

📍 Jazmines

📍 Las Eras

📍 Los Mimbreles

📍 Tomillas

📍 Avenida Cortijos

Desde la compañía recuerdan que estas actuaciones tienen como objetivo mejorar la calidad y fiabilidad del suministro eléctrico en la zona. Asimismo, señalan que los horarios son orientativos y que los trabajos podrían concluir antes de lo previsto.