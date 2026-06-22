Desde este martes, 23 de junio, hasta el sábado día 27 se conectará todas las noches en directo a partir de las 22 horas. El espacio incluye entrevistas con los protagonistas más destacados de las fiestas y reportajes a pie de calle. Se podrá seguir también por internet

Este martes, 23 de junio, regresa a Alhaurín de la Torre la Feria de San Juan Bautista y, con ella, los habituales programas especiales de Torrevisión hasta el mismo sábado, día 27. Otro año más, se ha puesto un marcha un gran despliegue técnico y humano para llevar hasta todos los hogares más de 20 horas de emisión en directo de los festejos.

La retransmisión, organizada por la Concejalía de Televisión y Comunicación que dirige Sergio Cortés, comienza cada noche a las 22.00 horas. Luis Algoró y Sandra Chaves serán los presentadores con Rafael Rodríguez como coordinador y Manuel López y José Manuel Herrera como reporteros a pie de calle.

El ‘set’ se habilitará como es costumbre junto al arco de entrada del Parque Ferial, donde habrá entrevistas con los principales protagonistas de nuestras fiestas y se dará paso a los reportajes de calle.

Durante toda la semana visitarán el espacio las diferentes personalidades relacionadas con la Feria -Reina y Míster, cofrades, artistas, miembros de la Corporación Municipal, responsables de las casetas, personal del Área de Fiestas, etcétera-, y se emitirán resúmenes de todas las actividades, eventos, conciertos, rincones, puntos de atracción de las fiestas y muchas sorpresas más. Habrá reposiciones de los programas en directo al día siguiente.

Toda la programación de Feria se podrá seguir también en directo por internet a través del canal de Youtube de Torrevisión. La Concejalía de Televisión desea agradecer la cooperación de los Servicios Operativos, Área de Fiestas y Turismo, Policía Local, Protección Civil, Patrulla Verde, Guardia Civil y a todas las peñas, casetas, entidades y vecinos de Alhaurín de la Torre que colaboran todos los años para que la retransmisión sea todo un éxito.