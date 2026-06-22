El alcalde, Joaquín Villanova, ha inaugurado la exposición que recopila las mejores obras realizadas durante la temporada en distintas disciplinas, desde la pintura al crochet. La muestra permanecerá abierta al público para visitas hasta el 30 de junio

El Centro del Mayor ‘San Sebastián’ ha puesto el broche final al curso 2025-2026 con una exposición que reúne los trabajos realizados por los participantes en los distintos talleres desarrollados a lo largo del año. La muestra recoge una amplia variedad de creaciones elaboradas en disciplinas como pintura, belenismo, crochet y otras actividades formativas y de ocio que se imparten en el centro.

Trabajos del alumnado

La exposición constituye una oportunidad para dar visibilidad al esfuerzo, la dedicación y la creatividad de los alumnos y alumnas que han participado en los talleres, permitiendo además compartir con familiares, vecinos y visitantes los resultados del trabajo realizado durante todo el curso.

Con motivo de esta clausura, el alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal del Mayor, Miguel Pacheco, han querido visitar la exposición para conocer de primera mano las obras expuestas y felicitar a los participantes y monitores por la labor desarrollada durante el año.

Durante el recorrido, ambos destacaron la importancia de estos talleres como espacios de aprendizaje, convivencia y participación activa para las personas mayores del municipio. La exposición permanecerá abierta al público los días 22, 23, 25 y 26 de junio, en horario de 10:00 a 13:00 horas, y también los días 29 y 30 de junio, de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Desde el Centro del Mayor se anima a toda la ciudadanía a visitar esta muestra, que refleja el talento y la ilusión de sus participantes y que sirve como colofón a un curso lleno de actividades y experiencias compartidas.