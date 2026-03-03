(Por Julio Roldán) Según diversos estudios sobre nutrición y bienestar, nuestro cuerpo no solo necesita minerales y nutrientes básicos; también requiere que los alimentos que consumimos, como frutas, verduras, legumbres y cereales, tengan una alta energía vital para contribuir a una salud plena. Pero, ¿cómo se consigue que los alimentos alcancen ese nivel energético?

La clave está en alimentar a las plantas y a los microorganismos del suelo de manera natural y equilibrada. Esto implica ir más allá de la agricultura convencional y estudiar de forma integral el entorno: el suelo, las plantas, la fauna y todos los elementos que componen el ecosistema agrícola. Solo así se puede garantizar que los alimentos no solo sean nutritivos, sino también energéticamente poderosos.

En nuestro equipo hemos llevado a cabo un estudio energético de naranjas cultivadas bajo métodos ecológicos, biodinámicos y regenerativos, desde Tarragona hasta la región de Málaga. Los resultados fueron sorprendentes: a pesar de los cuidados y prácticas agrícolas aplicadas, muchas de estas naranjas no alcanzaban el nivel energético óptimo que permitiría considerarlas alimentos de alto aporte vital. Esto no significa que estas naranjas sean malas; de hecho, su sabor sigue siendo excelente, pero su energía interna aún podía mejorar significativamente.

Actualmente, contamos con algunas de las mejores naranjas de España, no solo por su sabor, sino por su extraordinario nivel energético. Nuestro objetivo es ayudar a agricultores ecológicos, biodinámicos, a quienes practican la agricultura regenerativa y a particulares que desean que sus frutos y alimentos superen los estándares convencionales de energía vital.

Si te interesa comprobar la diferencia, podemos organizar una cata energética, donde podrás experimentar de primera mano la potencia y calidad de un producto cultivado con un enfoque verdaderamente integral. Es una oportunidad única para entender cómo la forma en que cultivamos los alimentos influye directamente en su capacidad para nutrir y revitalizar nuestro cuerpo.

