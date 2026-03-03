VOX denuncia la actitud “caciquil y dictatorial” del alcalde del PP tras expulsar a su portavoz del Pleno del 8M en Alhaurín de la Torre

El Grupo Municipal VOX en Alhaurín de la Torre ha denunciado la actuación del alcalde, Joaquín Villanova (PP), durante el Pleno extraordinario celebrado hoy con motivo del 8M, en el que el regidor ha terminado expulsando al portavoz de VOX, José Luis Jiménez, tras protagonizar una intervención marcada por ataques políticos, descalificaciones e insultos.

Durante su turno posterior, el alcalde ha abandonado el contenido de la moción para centrar su discurso en cargar contra VOX, llegando a calificar de “fascistas” tanto al partido como a su portavoz en el municipio. Asimismo, ha afirmado textualmente que “VOX ha venido a la política a dar por culo”, que “sólo es cuestión de esperar” para que la formación desaparezca “como Podemos o Ciudadanos”, y que su única “línea roja” es VOX, asegurando que si algún día pierde la mayoría absoluta jamás pactaría con esta formación.

Desde VOX han subrayado que José Luis Jiménez ha podido realizar íntegramente su exposición sobre el 8M, defendiendo el posicionamiento del partido con normalidad y dentro del turno correspondiente. Consideran que ha sido precisamente el contenido de esa intervención —con planteamientos que no coincidían con la línea ideológica del alcalde— lo que ha provocado la reacción airada de Joaquín Villanova.

El grupo municipal ha querido destacar el perfil de su portavoz, insistiendo en que no se trata de una persona conflictiva ni dada a elevar el tono. “Quienes conocen su trayectoria saben que jamás ha protagonizado altercados ni ha recurrido al insulto. Siempre ha defendido sus ideas con firmeza, pero desde el respeto institucional”, han señalado.

VOX considera que las palabras del alcalde evidencian una actitud impropia de quien ostenta la Alcaldía y debe garantizar la neutralidad y el respeto en la institución. “Un alcalde no puede utilizar el salón de plenos para insultar a una fuerza política legítimamente representada ni para lanzar amenazas políticas desde la Presidencia”, han afirmado.

En cuanto al fondo del debate, José Luis Jiménez ha reiterado que “la igualdad real entre hombres y mujeres no se consigue con consignas ideológicas ni enfrentando a la sociedad, sino garantizando oportunidades, protegiendo a todas las víctimas de la violencia sin distinción y aplicando políticas eficaces”. Asimismo, ha defendido que VOX cree “en la igualdad ante la ley y en medidas útiles que refuercen la unidad y la convivencia, no en discursos sectarios”.

Tras esta escalada verbal, el alcalde ha ordenado a la policía la expulsión del portavoz de VOX del salón de plenos. Desde la formación han subrayado que José Luis Jiménez no se ha negado en ningún momento a abandonar la sala y que no ha sido necesaria intervención alguna para ejecutar la orden.

Para VOX, lo ocurrido constituye “una actuación desproporcionada y autoritaria que demuestra la dificultad del señor Villanova para aceptar la discrepancia política”. “Seguiremos defendiendo nuestras ideas con serenidad y firmeza, representando a miles de vecinos de Alhaurín de la Torre que merecen respeto y pluralidad democrática en su Ayuntamiento”, ha concluido José Luis Jiménez.

