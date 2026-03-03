Entre propuestas, que se desarrollarán durante marzo, se cuentan exposiciones, talleres creativos, representaciones teatrales, conciertos, recitales líricos, conferencias y cuentacuentos

La Consejería de Cultura y Deporte, que dirige Patricia del Pozo, ha organizado más de 120 actividades en medio centenar de centros e instituciones, entre los que se cuentan museos, conjuntos culturales, bibliotecas y archivos andaluces para promover la igualdad y celebrar el próximo 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que este año lleva como lema, designado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ‘Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas’.

Las propuestas, que se desarrollarán durante el mes de marzo, incluyen, entre otras, exposiciones bibliográficas y documentales, lecturas dramatizadas, representaciones teatrales, visitas (guiadas, temáticas y teatralizadas), conciertos, recitales líricos, conferencias, ciclos de cine, danza, cuentacuentos talleres didácticos y divulgativos dirigidos a todos los públicos, que pretenden visibilizar la aportación de la mujer a la cultura y la sociedad, y reforzar el papel de las bibliotecas como espacio de reflexión, participación ciudadana y difusión de valores democráticos.

Esta programación, que presenta actividades presenciales y virtuales, se enmarca en las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en materia de Cultura y pretenden poner en valor la producción intelectual de las mujeres, el pensamiento feminista y los procesos de empoderamiento femenino, con propuestas dirigidas al público adulto, juvenil e infantil. Además, en las bibliotecas se han preparado guías de lectura que facilitan el acceso a fondos especializados en igualdad, género y feminismo, contribuyendo a acercar estos fondos a la ciudadanía.

La programación, dirigida a públicos de todas las edades, se ha diseñado también con el objetivo de visibilizar la creación de las mujeres, de ayer y de hoy, en las letras, las artes o el patrimonio cultural, y su presencia en ámbitos tan relevantes en nuestra sociedad como como la educación, el desarrollo profesional o el panorama intelectual. En definitiva, mostrar el papel protagonista de la mujer en diversas disciplinas del conocimiento, de las ciencias a las humanidades, y su protagonismo histórico en la sociedad.

Medio centenar de centros y entidades de titularidad o gestión de la Consejería de Cultura y Deporte acogerán propuestas, entre los que se cuentan catorce museos, seis conjuntos cultures y enclaves, los ocho archivos históricos provinciales, el Archivo General de Andalucía y el Archivo de la Real Chancillería de Granada, las ocho bibliotecas públicas provinciales y la Biblioteca de Andalucía.

A ellos se suman el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), la Filmoteca de Andalucía, el Centro Andaluz de las Letras (CAL), el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía, la Fundación Barenboim-Said.

Las propuestas que se han organizado en los conjuntos contienen, entre otras, visitas teatralizadas ‘Con ojos de mujer’ al Conjunto Monumental Alcazaba de Almería, el 8 de marzo; y un taller sobre los roles femeninos en el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, el 3 de marzo. Además, el Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera, en Málaga, propone para el 8 de marzo una mirada sobre las mujeres que han marcado la historia del Sitio; mientras que el Conjunto Arqueológico de Carmona organiza para ese mismo día una recreación histórica de la mujer en la antigua Roma.

Museos andaluces

Los museos andaluces también han preparado una amplia programación. Así, el Museo de Almería ofrece, entre otras actividades, el 7 de marzo un concierto de góspel africano en homenaje a la mujer y el de Cádiz inaugura el día siguiente una exposición de carácter divulgativo para conocer y reconocer el papel de la mujer en las artes plásticas. Por su parte, el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba ofrece el 8 de marzo una actividad que combina teatro y divulgación científica para conocer el papel de la mujer en la antigua Roma, en el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.

Un ciclo de conferencias para difundir proyectos de mujeres investigadoras es una de las actividades que propone, del 3 al 24 de marzo, el Museo Arqueológico de Granada, mientras que el Museo de Huelva conmemora el 8M con el taller ‘Diosas, cazadoras y sabias: mujeres en la prehistoria’. El Museo de Jaén ofrece, en cambio, el 8 de marzo un concierto que recorrerá piezas de algunas de las más importantes compositoras de la historia.

El Museo de Málaga organiza visitas centradas en la mujer a través de la arqueología y la colección del centro, los días 6 y 7 de marzo; y el de Bellas Artes de Sevilla acoge una conferencia el 8 de marzo en torno a sus dos últimas adquisiciones: ‘La riña’ y ‘Consulta gratis’ de la pintora María Luisa Puiggener.

La programación de los museos se completa con dos espectáculos de danza en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) el mismo 8 de marzo, de la mano de la compañía malagueña La Triangular y la sevillana 2Proposiciones Danza-Teatro. En esa misma fecha, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) ofrece una visita comentada a la exposición ‘El ruido que habita’, de la creadora argentina Cecilia Bengolea.

Dos días antes, el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música ha organizado una lectura compartida de obras de teatro escritas por dramaturgas, que tendrá lugar en la capilla y el patio del Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía, en la antigua iglesia de Santa Lucía de Sevilla.

Por su parte, el Centro Andaluz de las Letras ofrece, en su sede malagueña el 4 de marzo, una conferencia de la filóloga y catedrática en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla, Lola Pons, bajo el título ‘Memoria textual de la mujer en el paisaje lingüístico’.

Cine de directoras en la Filmoteca de Andalucía

La Filmoteca de Andalucía también se suma a la conmemoración del 8M con la proyección de películas dirigidas por mujeres, entre las que se cuentan Celia Rico Clavellino, Alessandra Lacorazza, Marta Medina y Pilar Miró, entre otros. Las proyecciones se desarrollarán desde el 3 al 27 de marzo en Sevilla, Córdoba, Granada y Almería.

En la capital almeriense, el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) celebra el 8M con la inauguración el 5 de marzo de la exposición ‘Un lugar propio’, de Anahí Ruiz en la Sala Jorge Rueda, que parte de la conocida reflexión de la escritora Virginia Woolf. Además, Ruiz conducirá una visita comentada a la exposición el 8 de marzo, mientras que la Sala AFAL acogerá el 10 de marzo un encuentro con la fotógrafa y las protagonistas de su proyecto.

La red de bibliotecas también ha preparado propuestas para el 8M, que incluyen, entre otras, talleres, como el organizado por la Biblioteca Francisco Villaespesa de Almería sobre ‘La mujer en el sector aeroespacial’, el 6 de marzo; y cuenta cuentos, como el que girará también ese mismo día en torno a Gloria Fuertes en la Biblioteca Provincial de Cádiz. Por su parte, la Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba ofrece también el 6 de marzo entre sus actividades la representación teatral ‘Las Olas’, que muestra la lucha por la igualdad desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.

La Biblioteca de Granada ha optado, en cambio, por organizar una ruta literaria por la ciudad siguiendo la huella de las mujeres que han marcado su historia, el 3 y 4 de marzo; mientras que la de Huelva ha preparado un cuentacuentos, para el día7; y la de Jaén una exposición, hasta el 1 de abril, sobre la Asociación Mujeres Progresistas contra la Discriminación y violencia de Género de la capital. Finalmente, las bibliotecas de Málaga y Sevilla ofrecen, respectivamente, una selección bibliográfica en torno al Día de la Mujer, y un taller de narración oral y una conferencia sobre los trabajos de la mujer en la Andalucía moderna.

Además, el Archivo General de Andalucía acoge una exposición de documentos relacionados con el trabajo de las mujeres en los ferrocarriles españoles, a lo que hay que sumar los ciclos de conferencias organizados por de la Real Chancillería y el Provincial de Granada, que abordarán cuestiones como las estrategias femeninas para sobrevivir a la posguerra, y el de Sevilla, con un ciclo de conferencias sobre el V Centenario de la boda entre Carlos V e Isabel de Portugal.

Jornada de promoción de la igualdad de Mentor10

Finalmente, en el ámbito del deporte y en el marco del programa Mentor10, se llevará a cabo el 6 de marzo una jornada formativa centrada en la promoción de la igualdad y la inclusión en el deporte femenino, que tendrá lugar en la Universidad de Huelva y que contará con la participación de María Pujol y Cristina Morales, deportistas de referencia que hablarán acerca de sus trayectorias.

Estas propuestas para mostrar el papel de la mujer en la historia y los avances conseguidos en favor de la igualdad continúan las desarrolladas por la Consejería de Cultura y Deporte en los últimos años en los centros de titularidad o de gestión autonómica. Solo el año pasado, las actividades superaron también el centenar, logrando una alta participación de público en las ocho provincias andaluzas.

Entre las propuestas que se llevaron a cabo en 2025 se pueden recordar talleres en el Conjunto Monumental Alcazaba de Almería centrados en las aportaciones que han realizado las mujeres a la historia desde la Edad Media, el papel jugado por la mujer en el Carnaval de Cádiz en el Museo de la ciudad, la historia de las mujeres de la dinastía Omeya en el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra y la que imprimieron las nazaríes en la Alhambra de Granada.

Por su parte, los museos de Huelva y Jaén ofrecieron visitas guiadas a su colección con perspectiva de género, mientras que el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera conmemoró el 8M con un espectáculo sobre mujeres científicas que cambiaron el mundo. Finalmente, el Conjunto Arqueológico de Itálica realizó una recreación histórica de los cultos a las emperatrices en la antigua Roma.

Consulta el listado de actividades en el siguiente enlace:

https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaydeporte/areas/cultura/bibliotecas-documentacion/programacion-actividades/paginas/diamujer8marzo226.html