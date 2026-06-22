El Servicio Municipal de Aguas ha activado los protocolos para asegurar el suministro a las zonas afectadas: La Alquería, Arroyo Hondo y Lauro Golf, pero pide una moderación del consumo mientras se acometen las necesarias reparaciones, que podrían durar unos días

El Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre trabaja desde primera hora para solventar una avería detectada en el pozo de Los Caracolillos, una de las infraestructuras que forman parte de la red de abastecimiento de agua de la población.

El Consistorio ha activado de inmediato los protocolos previstos para este tipo de incidencias con el objetivo de minimizar las posibles consecuencias para la población y garantizar el suministro en las zonas afectadas, principalmente La Alquería, Arroyo Hondo y Lauro Golf.

Para ello, se ha procedido a reorganizar la red de abastecimiento y a suministrar agua a estos sectores desde el pozo de Pinos de Alhaurín mientras se desarrollan los trabajos de reparación. Técnicos municipales y personal especializado se encuentran ya trabajando para restablecer el funcionamiento habitual del sistema en el menor plazo posible. El año pasado ya se logró restablecerlo en 48 horas tras otra avería.

No obstante, el Ayuntamiento solicita la colaboración de los vecinos y vecinas de las zonas mencionadas para que, en la medida de lo posible, moderen el consumo de agua durante las próximas horas y eviten usos no esenciales, con el fin de facilitar el mantenimiento del servicio mientras duren las labores de reparación.

Asimismo, se informa de que, aunque se está trabajando para evitarlo, podrían producirse afecciones puntuales en el suministro, especialmente en forma de descensos de presión o incluso interrupciones temporales del servicio en determinados momentos.

El Consistorio lamenta las molestias que esta incidencia pueda ocasionar y agradece la comprensión y colaboración ciudadana mientras se desarrollan los trabajos necesarios para resolver la avería con la mayor rapidez posible. Se informará puntualmente de cualquier novedad relevante a través de los canales oficiales.