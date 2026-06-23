Alhaurín de la Torre acoge la fase de grupos y las eliminatorias de este torneo de ámbito nacional, en el que participan 32 equipos. El regidor ha hecho entrega de un obsequio a las jugadoras alhaurinas Paula Luque y Daniela Martín

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Alhaurín de la Torre acoge desde este domingo el Campeonato de España de Minibasket Femenino un año más con la celebración de los encuentros en los pabellones deportivos municipales Blas Infante y El Limón.

En la ciudad, cuya fase inicial, la de grupos, comparte ubicación con la localidad costasoleña de Fuengirola, participan 32 equipos procedentes de distintos puntos del país, con tres destacadas representaciones andaluzas como son Ciudad de Córdoba; EGB Málaga; y CB La Salle.

Este lunes, el alcalde, Joaquín Villanova, acompañado del concejal de Deportes, Sergio Cortés, ha visitado el campeonato y ha podido comprobar el desarrollo del mismo, la buena organización del evento y la respuesta «excelente» de las instalaciones municipales, así como la colaboración de los dos clubes de baloncesto locales como son el Club Baloncesto Alhaurín de la Torre y el Club Baloncesto Algazara, que están aportando voluntarios.

Villanova ha asegurado que esta competición «atrae a muchísimas personas que vienen con los clubes lo que genera riqueza y economía en nuestra localidad» a la vez que ha destacado la capacidad del municipio para acoger grandes eventos deportivos, «algo en lo que ya tenemos experiencia conocida y reconocida fuera de nuestras fronteras». También ha puesto en valor la inversión realizada en las instalaciones deportivas municipales y especialmente en el Pabellón Blas Infante en el último año y que ronda el medio millón de euros.

La vista ha servido para reconocer por parte del Ayuntamiento a las dos únicas alhaurinas que participan en este torneo. Paula Luque y Daniela Martín, jugadoras del EBG Málaga y anteriores jugadoras del CB Algazara, han recibido una torre como reconocimiento a su aportación alhaurina en el campeonato.

Una vez finalice la fase de grupos este martes, comenzarán las fases eliminatorias ya desarrollándose íntegramente en Alhaurín de la Torre con los octavos de final el miércoles 24 de junio; las semifinales y la gran final que tendrán lugar este próximo sábado, 27 de junio.