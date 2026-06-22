El Ayuntamiento asfaltará el Camino de la Ribera, la zona de la Finca La Máquina y sendos tramos del Camino Número Uno y de la avenida Portales del Peñón a la altura de Zapata. Los primeros trabajos consisten en la construcción de escolleras. Se invertirán 200.000 €

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado las obras de un nuevo plan de pavimentación y mejora de varios caminos rurales y tramos de carreteras secundarias del término municipal. El proyecto, encargado por el alcalde, Joaquín Villanova, se adjudicó por 197.048,50 euros (IVA incluido) a la empresa Eiffage Infraestructuras tras recibir un total de siete ofertas.

Se contempla la rehabilitación superficial y estructural de más de 9.400 metros cuadrados de calzada con el objetivo de restaurar las condiciones óptimas de seguridad, durabilidad y funcionalidad de diversos viales que presentan un deterioro por el paso del tiempo y el tráfico soportado.

La actuación responde tanto a la demanda vecinal como a la obligación municipal de mantener en buen estado la red viaria, especialmente en zonas que sirven de acceso a explotaciones agrícolas, viviendas diseminadas y urbanizaciones de carácter residencial.

Los trabajos se desarrollarán en los siguientes viales: Camino de la Ribera, un tramo del Camino Número Uno, la Avenida Portales del Peñón (tramo a la altura de los Arcos de Zapata), y en la zona de Finca La Máquina, que incluye los carriles de La Máquina, La Acequia, Cortijo Viejo, Almazara y calle del Pozo.

Las actuaciones previstas incluyen:

-Desbroce y limpieza de márgenes con vegetación invasora.

-Saneamiento y reposición de firmes deteriorados, donde se han detectado fisuras o hundimientos.

-Construcción de muros de escollera de contención en los caminos de la Ribera y Número Uno (270 metros de longitud y 810 m³ de volumen).

-Pavimentación completa con mezcla bituminosa en caliente, adaptando el espesor según el tráfico.

-Adecuación de pozos y arquetas a la nueva rasante y fresado mecánico de los encuentros de pavimento.

Las primeras obras han consistido precisamente en las mencionadas escolleras en los caminos de la Ribera y Número Uno, este último ya finalizado. Con esta intervención, el Ayuntamiento busca mejorar la seguridad vial, garantizar la durabilidad de los firmes y reducir los costes de mantenimiento futuro, evitando el agravamiento de patologías como grietas, socavones o pérdidas que afectan a la estructura de los pavimentos. El plazo de ejecución es de dos meses.

El Consistorio pide disculpas a vecinos y conductores por las molestias que puedan ocasionar el desarrollo de estos trabajos, estando previsto que el asfaltado se realice incluso en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico.