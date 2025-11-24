El recital ha tenido lugar en una abarrotada Casa de la Juventud, donde se han interpretado obras de Manuel Morales, Arie Malando, Jan Var der Roost y David Rivas. Previamente se ha celebrado un pasacalles de bienvenida a los nuevos componentes de la agrupación

Este domingo, 23 de noviembre, la Banda Municipal de Música ha ofrecido su ya clásico concierto con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música y de todos los que se dedican a ella, en el salón de usos múltiples de la Casa de la Juventud. La cita ha sido todo un éxito y cientos de personas han abarrotado la sala para presenciar este recital que ha sido sinfónico y que ha contado con obras de los compositores Manuel Morales, Arie Malando, Jan Var der Roost y David Rivas.

Pero este concierto también sirve para dar la bienvenida a los nuevos componentes de pleno derecho de la Banda Municipal. En esta ocasión han sido siete las incorporaciones, todas provenientes de la sección juvenil de la Banda. Se les ha entregado un diploma y previamente al concierto han sido recogidos en sus casas por sus propios compañeros de la Banda, que han celebrado un pasacalles para darles la bienvenida de forma oficial.

Las nuevas incorporaciones son Raquel Palma; Samuel David Muñoz; Marta Pacheco; Darío Salas; Alma González; Salvador López y Nahiara Hueto.

También se ha entregado una distinción a dos componentes de la formación que cumplen una década en la misma: José Antonio Tomé y Antonio Garrido, que han sido reconocidos por su labor y trabajo dentro de la banda.

El alcalde, Joaquín Villanova, acompañado de otros ediles de la Corporación Municipal ha disfrutado del concierto y ha felicitado tanto a sus componentes como al director por el arduo trabajo realizado durante todo el año.

La próxima cita con la Banda Municipal será el domingo, 14 de diciembre a las 12 horas con su concierto de Navidad, también en el Salón de Usos Múltilples de la Casa de la Juventud con entrada libre hasta completar el aforo.