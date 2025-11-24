El Ayuntamiento y la asociación El Blasón del Biberón presentan el cartel de la tradicional cita, que tendrá lugar dos días antes de la festividad del patrón de Alhaurín de la Torre. Será nuevamente en la plaza de España y habrá degustación de callos, música en directo y actividades infantiles

Las celebraciones en torno a la festividad del patrón de Alhaurín de la Torre, San Sebastián, ya han dado comienzo con la presentación del cartel de la comida popular que se va a desarrollar el domingo 18 de enero a partir de las doce del mediodía en la Plaza de España como antesala a la festividad del 20 de enero.

La cita está organizada por el Área de Fiestas y Turismo junto a la Asociación Gastronómica ‘El Blasón del Biberón’. Este domingo, en la sede de la asociación se ha presentado el cartel, una obra de Iván Rodríguez Ledesma, en la que puede verse las manos de San Sebastián atadas al tronco del naranjo en el que procesiona cada 20 de enero por las calles de la localidad.

El alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García; la presidenta de ‘El Blasón del Biberón’, Pepa Plaza; y el autor del cartel han sido los encargados de descubrirlo y de dar a conocer los detalles de la celebración, que contará con una degustación de callos y actuaciones musicales y animación infantil. Representantes de asociaciones y colectivos así como miembros de la Corporación Municipal han asistido al evento que ha finalizado con una degustación gastronómica elaborada por los propios miembros del Blasón.

El alcalde ha hecho un llamamiento a la participación y a disfrutar de todas las actividades programadas en torno a San Sebastián como son una nueva edición de Callejea y la misa, ofrenda floral y procesión del santo.