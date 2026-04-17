Clubes, asociaciones y sociedades deportivas podrán solicitar subvenciones para gastos corrientes con un plazo limitado de 10 días

La Diputación de Málaga ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas dirigida a entidades deportivas de la provincia, con el objetivo de financiar gastos corrientes vinculados a su actividad.

Estas subvenciones están destinadas a clubes deportivos, secciones deportivas, sociedades anónimas deportivas y asociaciones, que podrán beneficiarse de estas ayudas siempre que desarrollen su actividad en la provincia.

Cuantías de las ayudas

Las ayudas se estructuran en dos líneas principales, en función de la categoría de los equipos:

Categoría máxima

👉 Hasta 9.000 euros (un equipo)

👉 Hasta 18.000 euros (más de un equipo)

👉 Hasta (un equipo) 👉 Hasta (más de un equipo) Categoría submáxima

👉 Hasta 6.000 euros (un equipo)

👉 Hasta 12.000 euros (más de un equipo)

En caso de optar a ambas líneas, la cuantía máxima total podrá alcanzar los 15.000 euros.

Gastos subvencionables

Las entidades podrán destinar estas ayudas a cubrir distintos gastos, como:

Alquiler de instalaciones deportivas

Transporte y alojamiento en competiciones

Seguros

Material deportivo

Gastos federativos

Salarios de técnicos, entrenadores o fisioterapeutas

El periodo subvencionable abarca desde el 6 de junio de 2025 hasta la fecha de publicación de la convocatoria.

Cómo solicitar la ayuda

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de presentación de solicitudes hasta agotar el presupuesto.

El plazo para presentar las solicitudes es de 10 días desde su publicación en el BOPMA, por lo que se recomienda a las entidades interesadas tramitar su solicitud lo antes posible.

👉 Toda la información y acceso a la convocatoria:

https://www.bopmalaga.es/sumario.php