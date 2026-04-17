Centros educativos de Primaria y Secundaria acogerán a periodistas para descubrir los medios de comunicación y fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y el escepticismo informado

La iniciativa se integra en el proyecto de alfabetización mediática Prensa en mi mochila, impulsado por la Asociación de la Prensa de Málaga con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”, la Diputación Provincial y CaixaBank

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) inaugura este lunes, 20 de abril, la V Semana de los Medios en la Escuela, una cita clave para la alfabetización mediática en la provincia. El programa, que alcanza su quinta edición, tiene como prioridad acercar los medios de comunicación al alumnado y darles herramientas para que aprendan a ser críticos ante la información que consumen y producen, fomentando así un escepticismo informado.

Durante cinco jornadas, profesionales de diversos ámbitos de la comunicación compartirán su experiencia en charlas divulgativas. Este programa busca establecer un puente directo entre el sector profesional de la comunicación y la comunidad educativa, promoviendo una participación voluntaria y altruista que refuerza el compromiso social de los periodistas de la provincia con las nuevas generaciones.

Programa

Calendario de intervenciones La agenda de visitas comenzará el lunes 20 con la participación de Miguel Soto (Mediterráneo TV) en el CEIP Fuente Alegre. El martes 21, la actividad se intensificará con la presencia del fotoperiodista Rafael Díaz Pineda en el IES Doctor Rodríguez, del periodista Carlos Pérez Ariza en el CEIP Miguel Hernández, de la periodista Esther Gómez en el colegio Nuestra Señora del Carmen y del periodista Javier Almellones en el IES Fernando de los Ríos. Asimismo, la radio cobrará protagonismo con la visita de los escolares del Colegio de las Misioneras a la emisora Color Comunitaria.

La clausura de la semana, el viernes 24, contará con las sesiones de la directora de Mijas Comunicación en el IES Vega de Mijas y otra intervención de la periodista Esther Gómez en el Colegio del Rincón, entre otras visitas y actividades que completarán una programación que alcanzará a diversos puntos de Málaga.

Sobre Prensa en mi mochila

Esta acción se enmarca en el proyecto de alfabetización mediática Prensa en mi mochila, impulsado por la APM. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación ”la Caixa”, Diputación Provincial de Málaga y CaixaBank. El programa está dirigido por el periodista y vocal de la asociación, Fran Martín, y bajo la coordinación de Jazmine García, consolidándose como un referente para que el alumnado desarrolle una actitud crítica, reflexiva y responsable ante la información.

Dentro de este proyecto se enmarca el Concurso de Prensa Escolar 2026, una iniciativa que acerca el periodismo a las aulas y que, en esta edición, incorpora como novedad la participación por primera vez del alumnado de Formación Profesional. El plazo de inscripción, dirigido a estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, permanecerá abierto del 8 al 30 de abril. Ver BASES.