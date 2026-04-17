La Sala Bryan Hartley Robinson acoge hasta el 19 de junio esta original muestra, que combina la fotografía y la ilustración digital. Su autor parte de imágenes reales y las somete a técnicas inspiradas en el grime art, pero llevadas a un plano más íntimo y emocional

La Sala de Exposiciones Bryan Hartley Robinson de la Finca Municipal El Portón acoge estos días una nueva propuesta artística que promete despertar la curiosidad del público. Se trata de ‘Gotas’, del artista Humber Files, que combina fotografía e ilustración digital en un lenguaje visual muy personal y contemporáneo.

La propuesta forma parte de la programación cultural de la Concejalía de Grandes Eventos y Actividades en El Portón, que dirige el edil Andrés García. Permanecerá abierta para visitas hasta el 19 de junio en el horario de apertura de este espacio.

‘Gotas’ propone un recorrido por una serie de imágenes que exploran temas universales como la identidad, las emociones y la imperfección humana. Las composiciones, cuidadosamente elaboradas, combinan elementos estéticos y perturbadores, creando escenas que no se revelan por completo a simple vista y que invitan al espectador a detenerse y observar con atención.

El trabajo de Humber Files se caracteriza por esa tensión entre lo bello y lo inquietante, un diálogo visual que apela tanto a la sensibilidad como a la introspección. El autor parte de imágenes reales y las somete a técnicas inspiradas en el llamado ‘grime art’, un estilo de arte digital que surgió a mediados de la década de 2010, caracterizado por la transformación de retratos en figuras surrealistas y grotescas, pero que él ha llevado a un plano más emocional e íntimo.

La exposición se presenta como una experiencia artística que busca no solo ser observada, sino también provocar una reacción emocional en quien la contempla. La muestra está dirigida a todos los públicos interesados en el arte contemporáneo y en las nuevas formas de creación digital.

Con esta iniciativa, la Finca Municipal El Portón continúa consolidándose como un espacio de referencia para la cultura local.