El programa contempla cinco conciertos, que estarán repartidos entre el 18 de octubre y el 30 de abril, con sede en el Centro Cultural y entradas a cinco euros por butaca, ya a la venta

El Área de Cultura ha presentado su nuevo proyecto para esta temporada 2025/26 que reunirá a músicos e intérpretes de jazz en el Centro Cultural Vicente Aleixandre. El programa ofrecerá un total de cinco conciertos durante los próximos meses, desde este sábado, 18 de octubre, hasta el próximo 30 de abril. El ciclo llevará por título ‘Jazz en el Aleixandre’ y su puesta de largo ha tenido lugar esta mañana, con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Cultura, Manuel López; la técnica del área, Toñi Cordero, y el coordinador artístico, Pablo García. El cartel anunciador ha sido realizado por Teresa Tomé.

Los cinco espectáculos se celebrarán siempre en sábado, a las ocho de la tarde. Las localidades numeradas para poder disfrutar de los conciertos están ya a la venta tanto en el Centro Cultural como en internet a través de la ticketera mientrada.net, al precio de 5 € por butaca.

Pasado mañana, sábado, arranca el festival con Miguelo Delgado Quartet que cuenta con el sevillano Miguelo Delgado en la guitarra, Pedro Cortejosa en los saxos, Javier Delgado en el contrabajo y José Gómez en la batería.

El día 8 de noviembre llega Valdés Trío conformado por los miembros de la familia de Bebo y Chucho Valdés; Leyanis Valdés en el piano y Jessie Valdés en la batería junto a Francis Posé en el contrabajo.

La tercera cita, el 24 de enero, será protagonizada por el cuarteto que lidera el malagueño Daniel Torres como saxo tenor, Juanlu García al piano, Juanma Nieto en la batería y Piet Verbist en el contrabajo.

Ya en el mes de febrero, concretamente el día 13, será Noe Sakura Piece of Janis quien pise el escenario con Noe Sakura como solista, Fran Malpica en los teclados, Pablo Guzmán a la guitarra, Jorge Blanco en el bajo eléctrico y Carlos Campos en la batería.

El cierre lo pondrña el 30 de abril, Día Internacional del Jazz, La Artística de Málaga Big Band, dirigida por Ernesto Aurignac que es una formación de nueva creación.

El concejal de Cultura ha destacado que de esta manera se podrá disfrutar de jazz a lo largo de todo el año y que serán grandes nombres los que pasen por este ciclo para que los alhaurinos «disfruten de un programa muy potente y de nuestras instalaciones culturales».

El coordinador del ciclo ha desgranado el plantel de artistas y ha invitado a todos los amantes del género a participar en el mismo y apoyar a los nuevos talentos y a los que ya están más consolidados.