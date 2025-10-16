Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:

¡El sabor de la parrilla llama! Burger King busca dependientes en Alhaurín de la Torre

Burger King está buscando incorporar personal de hostelería en la zona de Alhaurín de la Torre para cubrir puestos de dependiente/a, ofreciendo una oportunidad inmejorable de unirse a una gran empresa de restauración en plena expansión. La compañía, conocida por sus icónicas hamburguesas a la parrilla, busca personas con habilidades para la atención al cliente, capacidad para el trabajo en equipo y, sobre todo, muchas ganas de aprender. Las funciones diarias abarcarán desde atender y cobrar en caja, hasta cocinar los productos y preparar pedidos para los diferentes canales de venta (sala, take away y delivery), además de las tareas esenciales de reposición y limpieza. A cambio, Burger King propone un plan de carrera ambicioso que permite aspirar a gerente en poco más de un año, un contrato indefinido con diferentes jornadas parciales y turnos rotativos según convenio. Además, la empresa valora la igualdad, fomenta el desarrollo profesional y ofrece retribución flexible con descuentos y beneficios adicionales.

Oferta encontrada en el portal de empleo de Burger King

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://empleo.bkspain.es/jobs/dependiente-a-burger-king-alhaurin-de-la-torre-ref-rdpnd-f7ae84ea-5c57-4117-ae81-7d11d66c53c9

Contrato indefinido y jornada parcial, ProControl busca comercial en Alhaurín

ProControl, una empresa con catorce años de experiencia y líder en la fabricación y distribución de soluciones no tóxicas para control de plagas e higiene, está buscando un comercial para su equipo en Alhaurín de la Torre, Málaga. El principal rol de la persona seleccionada será desarrollar nuevos negocios, trabajando tanto con la base de clientes ya existente de la compañía en España y Portugal como captando nuevas cuentas. La empresa ofrece la estabilidad de un contrato laboral indefinido con una jornada parcial de 25 horas semanales, con un horario fijo de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, y un salario bruto mensual de 964 euros. Buscan un perfil trabajador, entusiasta y ambicioso, dispuesto a progresar, con la opción real de ampliar la jornada, disfrutar de incentivos de ventas y realizar viajes de negocios. Es imprescindible tener el título de Educación Secundaria y carné de conducir B.

Oferta publicada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://saempleo.es/ags/candidaturas/lista-ofertas-publicas/detalle-oferta?ofertaId=01-2025-42867&origin=portal-candidatura

Doble perfil, escuela Infantil busca cocinera con título de Educación Infantil

Una Escuela Infantil Bilingüe en Málaga capital está en búsqueda de una persona con doble perfil profesional para cubrir una vacante a tiempo completo que combina labores de cocina, apoyo en el aula y limpieza. La institución, identificada como Escuela Infantil Bilingüe Lili y Lala, necesita incorporar una profesional que se encargará de las tareas de cocinera y, de manera complementaria, brindará apoyo directo a los educadores en las aulas y mantendrá las instalaciones limpias. Para optar a este puesto es indispensable, según los requisitos de la oferta, poseer la titulación de Técnico Superior en Educación Infantil, además de residir en la provincia de Málaga. Aunque la vacante se ubica en Málaga capital (código postal 29590), el requisito de la doble titulación asegura que la candidata pueda integrarse tanto en las funciones operativas como en el plano educativo, garantizando la calidad y el cuidado de los niños. El salario se establecerá a convenir con la candidata seleccionada.

Oferta publicada en la sección de empleo del portal Tablondeanuncios.com

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-profesor-infantil/cocinera_con_tecnico_educacion_infantil-3689321.htm

Laurosur busca encargado de producción de cítricos y aguacate en Alhaurín

Laurosur, una empresa del sector agrícola, ha abierto una interesante vacante en Alhaurín de la Torre para un encargado de producción de cítricos y aguacate, buscando un mando intermedio con capacidad para liderar equipos de 11 a 20 personas. El candidato ideal debe tener una titulación agraria (ingeniero agrónomo, perito o FP Superior) y al menos dos años de experiencia en la gestión integral de explotaciones. Las responsabilidades clave del puesto incluyen la planificación de campañas, la programación de riegos y la fertirrigación de cultivos subtropicales, además del crucial manejo del cuaderno de campo —con experiencia deseable en formato digital— y el control fitosanitario de plagas. También deberá responsabilizarse de la gestión de personal y maquinaria, el control de costes y la coordinación con proveedores y servicios externos, todo enfocado en la mejora del rendimiento y la calidad. LAUROSUR ofrece un contrato fijo discontinuo con jornada intensiva de mañana y la posibilidad de un porcentaje por objetivos.

Oferta vista en InfoJobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/encargado-produccion-citricos-aguacate-malaga/of-i955ffb039742d2b77da62628f0d9a7



Policlínica San Juan busca auxiliar de fisioterapia para su equipo en Alhaurín

Policlínica San Juan, un centro sanitario con más de veintiséis años de trayectoria, está buscando incorporar un auxiliar de fisioterapia a su equipo de rehabilitación en Alhaurín de la Torre. Esta posición ofrece una incorporación inmediata a tiempo completo y de modalidad presencial, ideal para profesionales que busquen estabilidad en un entorno de trabajo consolidado. Las responsabilidades principales del auxiliar incluirán asistir directamente al equipo de fisioterapeutas en el cuidado y la atención de los pacientes durante su proceso de recuperación. Las tareas diarias comprenden ayudar en la ejecución de las actividades terapéuticas, preparar el material y los equipos necesarios, y dar soporte en la asistencia ortopédica. Los requisitos clave valorados por Policlínica San Juan son aptitudes en fisioterapia y rehabilitación, conocimientos básicos de ortopedia y, fundamentalmente, la calidad en la atención al paciente, además de la proactividad y una buena comunicación para el trabajo en equipo.

Oferta encontrada en LinkedIn

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.linkedin.com/jobs/view/4310705055/

Oportunidad en Va Energia, diez vacantes para asesores energéticos en Alhaurín

VA ENERGIA SL ha lanzado una convocatoria para diez vacantes de especialista en atención al cliente en el sector energético, con base en Alhaurín de la Torre y un enfoque en Málaga y sus alrededores. Aunque no se requiere experiencia previa en energía, la empresa busca perfiles con al menos un año de experiencia en atención al cliente, seguros, inmobiliario o telemarketing, destacando la capacidad de explicar conceptos complejos de manera sencilla. El rol se centra en el asesoramiento presencial a negocios, ayudándoles a analizar y optimizar su consumo de luz y gas para detectar oportunidades de ahorro. VA ENERGIA ofrece un contrato de jornada completa, formación inicial completa y una base de datos de empresas ya interesadas. Además, brinda un horario flexible, permitiendo elegir turno de mañana o tarde, la posibilidad de combinar trabajo presencial y remoto, y un soporte continuo por parte de mentores.

Oferta de empleo vista en InfoJobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/atencion-al-cliente-sector-energetico/of-ia1812586964165919ace3750658b5f