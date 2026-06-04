Servicios Operativos ha culminado otro asfaltado en el entorno de Santa Amalia, en concreto en la calle Maracuyá y un tramo del Tropical. Próximamente se actuará en otros carriles de la zona. También se han iniciado los trabajos de un plan de pavimentación de 200.000 €

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre continúa avanzando en su programa de mejora y conservación de calles y caminos del municipio con una nueva actuación de asfaltado en la zona de Santa Amalia y la finca Tropical, en el límite con el término municipal de Cártama. Los trabajos, ejecutados por el Área de Servicios Operativos y Obras, han consistido en la renovación del firme de la calle Maracuyá y de un tramo del propio Camino del Tropical.

Esta intervención responde a las demandas planteadas por los residentes de la zona y se enmarca dentro de las políticas municipales de participación ciudadana, mediante las que el Consistorio atiende las necesidades y propuestas trasladadas por vecinos y colectivos para mejorar los distintos núcleos urbanos y rurales del municipio.

La actuación forma parte, además, del plan permanente de mantenimiento y mejora de infraestructuras viarias que el Ayuntamiento desarrolla en urbanizaciones, barriadas y zonas residenciales con el objetivo de incrementar la seguridad vial, facilitar la movilidad y mejorar la calidad de vida de los alhaurinos.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que recientemente también se llevó a cabo una importante actuación de asfaltado en este entorno, concretamente en la avenida del Azahar de Santa Amalia, dentro de esta misma estrategia de renovación progresiva de los viales. La idea es extender esta reforma de la pavimentación en el resto de calles y carriles de la zona.

Asimismo, el Consistorio ya ha iniciado otro ambicioso plan de asfaltado que se adjudicó a una empresa especializada por valor de 200.000 euros y que permitirá actuar en varias calles y caminos de diferentes puntos de Alhaurín de la Torre, reforzando así el compromiso municipal con la modernización y conservación de la red viaria local.