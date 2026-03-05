El acto, con Diego Daniel Cortés como pregonero, tendrá lugar a partir de las cinco de la tarde en la Iglesia de San Sebastián. Se presentará también el cartel anunciador encargado por la cofradía, obra del pintor malagueño Pablo Cortés del Pueblo

La Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, los Verdes, celebra este sábado, 7 de marzo, la presentación del cartel anunciador de su salida procesional del Viernes Santo 2026 y su pregón de Semana Santa. La cita tiene lugar a las cinco de la tarde en la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción con entrada libre hasta completar el aforo.

La secretaria de la cofradía, María Gema Martínez, será la encargada de presentar el acto, que abrirá la Banda Municipal de Música dirigida por Alfonso Ortega con la interpretación de cuatro marchas de procesión.

La pregonera del año 2025, la hermana verde Ana Rosa Luque, presentará al pregonero de esta edición, Diego Daniel Cortés Serón, un joven hermano verde de Alhaurín el Grande que será el encargado de exaltar el Viernes Santo y preparar a los devotos para vivir ese día. También se presentará el cartel de los Verdes de este año, obra del pintor malagueño Pablo Cortés del Pueblo, autor del cartel municipal en 2025, y que será descubierto por él mismo.