El musical “Las Guerreras K-Pop”, un espectáculo familiar inspirado en el fenómeno musical surcoreano que está triunfando en escenarios de toda España, llegará próximamente a Marbella dentro de su gira nacional organizada por Piturda Eventos, empresa especializada en la producción y promoción de espectáculos.

La cita tendrá lugar el sábado 21 de marzo a las 17:30 horas en el Palacio de Congresos de Marbella, donde se ofrecerá una única función de este montaje dirigido principalmente al público familiar e infantil. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Giglon.

“Las Guerreras K-Pop” es un espectáculo musical de gran formato que combina música en directo, coreografías de alto nivel y una cuidada estética inspirada en el universo del K-Pop, uno de los movimientos musicales más influyentes del panorama internacional actual.

Con una historia dinámica y cercana al público joven, el musical invita a cantar, bailar y disfrutar desde el primer momento, en una propuesta escénica moderna que ya ha cosechado un notable éxito en diferentes ciudades durante su gira nacional.

Desde la organización destacan que la llegada del espectáculo supone una apuesta por acercar nuevas tendencias culturales y musicales al público familiar, ofreciendo una experiencia escénica participativa y de gran calidad artística.

Datos del espectáculo

Título: Las Guerreras K-Pop

Fecha: sábado 21 de marzo

Hora: 17:30 horas

Lugar: Palacio de Congresos de Marbella

🎟️ Entradas:

https://www.giglon.com/todos?idEvent=tributo-las-guerreras-k-pop-marbella

Desde Piturda Eventos, con más de 19 años de experiencia en la gestión y promoción de espectáculos, subrayan la importancia de que ciudades andaluzas formen parte de las grandes giras nacionales de musicales y montajes familiares que recorren los principales espacios escénicos del país.