El alumnado extranjero de las aulas de Atal de los institutos Galileo de Alhaurín de la Torre, Playamar y Los Manantiales de Torremolinos y Juan Ramón Jiménez de Málaga han decidido con la guía de su profesor desarrollar unos trabajos cuyo lema ha sido » No a la guerra y Sí a la paz.»

En unos tiempos tan revueltos y desagradables en los que las guerras campan a sus anchas por Oriente medio, Europa, África , Sudamérica y Asia sentimos que el desastre de la guerra vuelve a presentarse delante de nuestras narices sin que la comunidad internacional pueda hacer nada para pararlas.

En primer lugar se les ha explicado en el aula que las causas de las guerras son casi siempre el dinero, el poder y los territorios.

Algunos seres con más poder piensan que pueden aplastar a sus adversarios para conseguir más poder, dinero o tierras.

El egoísmo de algunos impera sobre la pobreza, debilidad o terror de la mayoría.

Hemos vuelto a repetir la Historia en su peor versión.

Quizá no se conciencie a las personas desde muy jóvenes para que sean verdaderamente conscientes de las consecuencias de las guerras , que no son otras que caos, destrucción, enfermedades, muertes de seres adultos y niños y niñas que desde luego no tienen la culpa de nada y muerte de soldados y ciudadanos civiles.

Horror y lágrimas de padres, madres, hijos, hermanos , tíos , abuelos etc.. que pierden a sus familiares y amigos de repente sin razón y sin lógica humana o divina.

La guerra es lo peor que puede haber en el mundo, el diálogo debe dominar las relaciones humanas, con bombas , tanques y aviones solo puede haber Horror, muerte y pena enorme.

Creo que el alumnado de las aulas han aprendido muy bien el mensaje y lo han plasmado de manera personal , creativa y bastante realista en sus trabajos en español, inglés , árabe , francés, chino , urdu, portugués, Bangla , ucraniano, italiano y estonio.

La realidad es que los estados, las personas con una riqueza extrema y los mercenarios de las guerras deben de una vez por toda dejar de usar la violencia para conseguir unos objetivos inhumanos , absolutamente egoístas y repudiables.

En resumen unos trabajos muy interesantes, muy concienciadores, y esperemos que les sirvan al alumnado y también a todo el que lo lea y vea para tener mucho más claro que la paz es el único camino a seguir.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de Atal de Málaga y provincia.

Ies Galileo Alhaurín de la Torre , Los Manantiales y Playamar Torremolinos y Juan Ramón Jiménez Málaga