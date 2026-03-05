Los Manantiales e Isaac Peral, segundo y tercer clasificado.

El Polideportivo El Limón ha acogido esta mañana la final de la VIII edición de la Liga Escolar de Ajedrez. Este evento ha congregado a alumnos de ocho centros educativos de primaria del municipio: Algazara, Clara Campoamor, Isaac Peral, Los Manantiales, Maruja Mallo, San Juan, San Sebastián y Zambrana.

Esta Liga Escolar está organizada por el Club de Ajedrez de Alhaurín de la Torre y cuenta con la colaboración del Área de Deportes. Unos ochenta alumnos han participado hoy en esta final.

Tras disputar varias rondas, los ganadores han sido los alumnos del colegio Maruja Mallo; el segundo clasificado ha vuelto a ser el colegio Los Manantiales, y han completado el podio los alumnos del colegio Isaac Peral.

Los tres colegios ganadores han recibido una torre conmemorativa y medallas para todos los alumnos participantes.

El concejal de Deportes, Sergio Cortés, destacó la labor tan importante que se está haciendo con este deporte en los colegios: “Llegamos a más de 2.000 escolares en los talleres que llevamos a cabo en los centros educativos y los niños y niñas se implican mucho y vienen muy motivados”. Cortés afirmó además que “todo lo que sea alejar a los niños de las horas de pantalla es bueno” y anunció que “ya estamos trabajando para que el curso que viene los escolares del municipio puedan tener contacto con otros deportes como por ejemplo el pickleball, ya que no todo es fútbol y baloncesto”.

Por su parte, el presidente del Club de Ajedrez, Cristian Claros, que incluso jugó una partida frente a un alumno, se mostró satisfecho con el nivel de los jugadores que han participado en la final de hoy y destacó que “se ha notado en los últimos años cómo se ha ido incrementando el nivel en los jugadores de Alhaurín de la Torre”, gracias a iniciativas como las que el club lleva a cabo en los colegios con los talleres de Ajemates y la Liga Escolar.