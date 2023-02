Del Pozo destaca la necesidad de ampliar y fortalecer la colaboración con las empresas para extender la FP Dual en Málaga

La consejeras Del Pozo y Blanco y el presidente de la CEM presiden la reunión de las Mesas Andaluzas por la FP Dual en la provincia, con el objetivo de establecer un espacio de contacto entre la administración y las empresas para adecuar la formación a las necesidades de empleo

Las consejeras de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, y de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco han presidido en Málaga junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara y Sarria, la Mesa Andaluza por la FP Dual, encuentros que se están desarrollando en las ocho provincias andaluzas con el objetivo de extender de forma general el modelo de la Formación Profesional Dual en toda la Comunidad. En esta reunión han participado también empresarios y docentes de la provincia malagueña.

Del Pozo ha puesto el foco en el objetivo de ampliar y fortalecer la colaboración directa entre las empresas y la administración no solo para adecuar la oferta a partir de la identificación de las necesidades formativas y los perfiles profesionales demandados por los sectores productivos, sino para generalizar la modalidad de FP Dual, en la que empresa y centro educativo comparten la formación de una forma integral, multiplicando la tasa de inserción laboral.

Estas reuniones de trabajo, ha destacado Del Pozo, pretenden “estrechar lazos con todas las empresas de Málaga, tanto grandes corporaciones como con pymes o micropymes, porque todas son importantes y necesarias”. Además, ha añadido que servirán para recoger necesidades y demandas de las empresas que “tendremos muy en cuenta a la hora de diseñar la oferta de plazas y ciclos” y ha añadido que “seguro ayudarán a que surjan nuevos compromisos de colaboración para que podamos ofrecer a nuestros estudiantes malagueños la mejor formación, tanto en el aula, como en el centro de trabajo”.

Patricia del Pozo ha recordado que en los últimos años ha aumentado de forma significativa el número de empresas que colaboran con la FP Andaluza: casi 15.000 empresas para que el alumnado pueda realizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT) y 5.000 autónomos, además de 8.500 empresas que participan en la FP Dual. A pesar de este crecimiento, Del Pozo ha asegurado que “seguimos necesitando más presencia empresarial, porque sin empresas no tiene sentido la FP, y sin titulados el mercado de trabajo no dispondrá de la mano de obra cualificada que necesita”.

En concreto, en la FP Dual, que aún no llega al 10% de la oferta total, la consejera ha subrayado que “con el convencimiento de que nos necesitamos mutuamente, hace falta la implicación de muchas más empresas”. Por un lado, porque el sistema productivo recibe al alumnado y lo forma con una tecnología punta del que en la mayoría de las ocasiones los centros educativos no disponen, y por otro, porque desde el sistema educativo se facilita a las empresas estudiantes motivados que acaban convirtiéndose “en una cantera de trabajadores formados en el centro de trabajo a su medida, lo que reduce gastos a futuro, además de facilitar que la empresa recupere a largo plazo lo invertido en formación”.

Igualmente, ha vuelto a incidir en que esta modalidad es “verdaderamente” el remedio al posible desencaje entre las competencias que transmiten los centros educativos y las demandas del mercado y “una herramienta indiscutible” para combatir el desempleo juvenil”. La consejera ha mostrado su convencimiento de que “solo de la mano de las empresas y de los agentes sociales la Formación Profesional podrá ser definitivamente la palanca y el motor de cambio de nuestra economía”.

La consejera ha informado de que los centros educativos tienen hasta el próximo 15 de marzo para presentar proyectos de dual para el próximo curso. El objetivo es que los centros promuevan el mayor número de proyectos de FP Dual y que cuenten con la mayor participación posible de pymes y micropymes para que se pueda extender “hasta el último rincón de Andalucía”.

Por su parte, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha subrayado la oportunidad de complementar la FP Dual con la FP para el Empleo, ampliando el alcance de la formación en Andalucía y logrando que se cubran «las necesidades de mano de obra que demandan las empresas, así como las necesidades formativas que requieren los andaluces».

La consejera ha sostenido que la formación es «uno de los recursos más valiosos que tenemos en favor de la empleabilidad», y en el caso de Málaga, ha resaltado que la implantación de grandes empresas tecnológicas la ha convertido en un claro ejemplo de la evolución que han experimentado las necesidades formativas de su tejido productivo. En este sentido, ha señalado que la Consejería de Empleo ha puesto en marcha una Formación Profesional para el Empleo acorde a las necesidades de estas empresas tecnológicas tras detectar algunas especialidades que presentaban alta demanda. Así, ha puesto como ejemplo que, en colaboración con Málaga TechPark, con profesionales de reconocido prestigio y con la amplia experiencia de grandes empresas tecnológicas como ACCENTURE, GOOGLE, DEKRA o INDRA, se ha diseñado un programa específico para formar a profesionales en Inteligencia Artificial, computación en la nube y ciberseguridad.

Asimismo, el presidente de CEM ha destacado la importancia de que Administraciones, entidades educativas y empresas caminen unidas para alcanzar el éxito en el desarrollo de la FP Dual, un proyecto clave para disminuir todo lo posible la brecha entre la formación que reciben los jóvenes y aquello que les demandan las empresas para poder incorporarlos a sus equipos.

La FP Dual, ha indicado, aporta personal cualificado y adaptado a cada empresa concreta de manera temprana, y es por ello que apostar firmemente por este modelo resulta esencial en un país que ostenta las mayores cifras de paro juvenil de Europa, dato que ha calificado de una necesaria “llamada a la acción”.

Las cifras de la Dual

Desde el 2018, en Andalucía casi se ha triplicado el número de alumnos y de empresas en la Formación Profesional Dual. De los 408 proyectos, 6.475 alumnos y 3.282 empresas de hace cuatro años ha pasado a 772 proyectos, 14.354 estudiantes y la implicación de casi 8.500 empresas.

En el caso de Málaga, el número de empresas que colaboran con la FP Dual se han triplicado, pasando de 596 en 2018 a 1.438 en la actualidad; el número de proyectos también ha aumentado de 73 a 121. Respecto al alumnado son 1.976 los que están cursando esta modalidad, frente a los 1.043 que había en 2018.