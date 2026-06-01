Con la llegada del verano y el incremento de las actividades en playas, piscinas, ríos y embalses, las autoridades sanitarias vuelven a poner el foco en uno de los accidentes más graves y, al mismo tiempo, más evitables de esta época del año: las lesiones producidas por zambullidas en zonas poco profundas o desconocidas.

Aunque para muchas personas se trata de un gesto cotidiano asociado al ocio y la diversión, los especialistas recuerdan que una decisión impulsiva puede tener consecuencias irreversibles, desde fracturas y traumatismos craneales hasta lesiones medulares permanentes o incluso ahogamientos.

Un problema que afecta especialmente a los jóvenes

Las estadísticas muestran que buena parte de estos accidentes se producen entre adolescentes y jóvenes, en muchos casos por exceso de confianza, desconocimiento de la profundidad del agua o por asumir riesgos innecesarios en busca de experiencias llamativas o grabaciones para redes sociales.

Los expertos insisten en que antes de lanzarse al agua es fundamental comprobar la profundidad, conocer el entorno y evitar saltos en lugares que no estén habilitados o cuya seguridad no pueda garantizarse.

Las lesiones cervicales derivadas de una mala zambullida son especialmente preocupantes, ya que pueden provocar daños neurológicos permanentes y cambiar radicalmente la vida de la persona afectada y de su entorno familiar.

Unos segundos que pueden evitar una tragedia

Los profesionales de emergencias y salud recuerdan que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para reducir este tipo de accidentes.

Comprobar la profundidad, respetar las señales de seguridad, evitar conductas temerarias y no dejarse llevar por la presión del grupo son algunas de las recomendaciones básicas para disfrutar del agua con seguridad.

La prudencia resulta especialmente importante en ríos, embalses, pantanos y zonas naturales donde las condiciones del fondo pueden variar considerablemente debido a corrientes, piedras, desniveles o cambios en el nivel del agua.

Los ahogamientos siguen siendo una preocupación cada verano

Junto a las lesiones provocadas por zambullidas, los ahogamientos continúan siendo otra de las principales causas de accidentes graves durante la temporada estival.

El pasado año fallecieron en Andalucía más de un centenar de personas por ahogamiento, siendo las provincias costeras las que registraron un mayor número de casos. Los expertos recuerdan que muchas de estas tragedias podrían evitarse respetando las indicaciones de seguridad y extremando la vigilancia, especialmente en menores.

Disfrutar del agua con responsabilidad

Con miles de personas preparándose para disfrutar de playas, piscinas y espacios acuáticos durante los próximos meses, los especialistas lanzan un mensaje claro: divertirse y prevenir no son conceptos incompatibles.

Dedicar unos segundos a observar el entorno antes de lanzarse al agua puede marcar la diferencia entre una jornada de ocio y un accidente con consecuencias para toda la vida.

La recomendación es sencilla pero fundamental: antes de saltar, mirar, valorar las condiciones del lugar y asegurarse de que hacerlo es realmente seguro. Porque una imprudencia de apenas unos segundos puede tener efectos permanentes