El pasado sábado en el Estadio Municipal de El Pinar disfrutamos de un Torneo Benéfico organizado por el CD Lauro a favor de la “Asociación Abrazo Amigo, Ayuda al Paciente”
El torneo, organizado para la categoría prebenjamín, congregó a ocho equipos, que, divididos en dos grupos, estuvieron jugando partidos durante toda la mañana.
Grupo 1:
CD Lauro A
Atl. Juval
Escuela de Cártama
C.D. Romeral
Grupo 2:
CD Lauro B
Atl. Benamiel
Atl. San Julián
La Cala Mijas
A mediodía, el concejal de Deportes, Sergio Cortés procedió a la entrega de trofeos y medallas. Los cuatro primeros clasificados fueron:
C.D. Romeral
CD Lauro
Escuela de Cártama
La Cala de Mijas
¡Enhorabuena a todos!
La presidenta y fundadora de la asociación «Abrazo Amigo, Ayuda al Paciente», Maribel Mena hizo entrega a al CD Lauro de un obsequio como muestra de agradecimiento.
«Abrazo Amigo, Ayuda al Paciente», es una entidad sin ánimo de lucro con sede en Alhaurín de la Torre dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades crónicas, raras, autoinmunes y secuelas de ictus. La asociación ofrece acompañamiento, talleres, psicología y terapias.