El pasado sábado en el Estadio Municipal de El Pinar disfrutamos de un Torneo Benéfico organizado por el CD Lauro a favor de la “Asociación Abrazo Amigo, Ayuda al Paciente”

El torneo, organizado para la categoría prebenjamín, congregó a ocho equipos, que, divididos en dos grupos, estuvieron jugando partidos durante toda la mañana.

Grupo 1:

CD Lauro A

Atl. Juval

Escuela de Cártama

C.D. Romeral

Grupo 2:

CD Lauro B

Atl. Benamiel

Atl. San Julián

La Cala Mijas

A mediodía, el concejal de Deportes, Sergio Cortés procedió a la entrega de trofeos y medallas. Los cuatro primeros clasificados fueron:

C.D. Romeral

CD Lauro

Escuela de Cártama

La Cala de Mijas

¡Enhorabuena a todos!

La presidenta y fundadora de la asociación «Abrazo Amigo, Ayuda al Paciente», Maribel Mena hizo entrega a al CD Lauro de un obsequio como muestra de agradecimiento.

«Abrazo Amigo, Ayuda al Paciente», es una entidad sin ánimo de lucro con sede en Alhaurín de la Torre dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades crónicas, raras, autoinmunes y secuelas de ictus. La asociación ofrece acompañamiento, talleres, psicología y terapias.

