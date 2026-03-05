Adelante Andalucía ha remitido a los medios el siguiente comunicado en el que denuncia la situación de saturación en el Hospital Clínico de Málaga y anuncia que llevará este asunto al Parlamento andaluz.

(Adelante Andalucía) La formación andalucista de izquierda llevará al Parlamento de Andalucía la saturación en el Clínico de Málaga

“Nadie debería esperar 63 horas a que te atiendan en urgencia” José Ignacio García, Adelante Andalucía

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha estado en Málaga con el candidato por Málaga, Luis Rodrigo, para denunciar la insostenible situación sanitaria que está sufriendo la ciudad por el colapso en el Clínico.

García se ha hecho eco de las quejas de la Junta de Personal del Hospital y ha denunciado públicamente que en estos momentos en urgencia estén esperando “hasta 63 horas para que te atiendan”

“Lo está diciendo la Junta de Personal del Hospital, está diciendo que hay pacientes graves esperando en un sillón, están diciendo que hay pacientes que tienen un infarto que están esperando en un sillón, que no hay más camas, que hay un auténtico bloqueo, saturación y que no se pueden derivar a más pacientes y que si llega un paciente al clínico en Málaga, tiene el riesgo de esperar hasta 63 horas a que te atiendan” ha explicado el portavoz que ha tachado de “auténtica barbaridad”

Desde Adelante han denunciado un hecho más y es que haya un área entera que esté cerrada debido a la falta de personal y ha señalado directamente a Moreno Bonilla como culpable de la situación: “hace dos días estuvo aquí en la provincia de Málaga inaugurando nuevos edificios, lo que debería hacer es pasarse para hablar con los profesionales sanitarios, que están diciendo que no pueden más y que está muy bien construir un nuevo hospital en Málaga y poner la primera piedra y la segunda y la tercera, a ver si también la ponen, pero está mejor dotarlo de personal”

Por último desde la formación andalucista han denunciado que la próxima semana llevarán al Parlamento la situación del Clínico de Málaga que está abandonado frente a tantas inauguraciones de instalaciones sanitarias: “lo que tienen que hacer es dotarlas de personal y cuidarlo; nadie debería estar en Andalucía esperando 63 horas a que te atiendan en la urgencia de un hospital”