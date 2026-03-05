El PSOE de Alhaurín de la Torre ha remitido a los medios el siguiente comunicado:

(PSOE) Los socialistas critican que los alhaurinos y alhaurinas paguen de su bolsillo la incompetencia de dos administraciones gobernadas por el PP

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha exigido hoy la salida inmediata del municipio del Patronato Provincial de Recaudación, organismo dependiente de la Diputación de Málaga. Márquez ha realizado esta exigencia tras conocerse que ha habido un error en el cobro del IBI que ha provocado que a vecinos y vecinas del municipio les hayan cobrado de más.

“No es la primera vez que hay problemas con los cobros de los tributos en Alhaurín de la Torre. El servicio que presta el Patronato de Recaudación a Alhaurín de la Torre es deficiente. Es necesario rescatar este servicio y que sea el propio ayuntamiento el que lo gestione para que sea eficiente”, ha declarado.

Márquez ha criticado que los alhaurinos y alhaurinas estén pagando de su bolsillo la incompetencia de dos administraciones gobernadas por el PP. “El PP en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre le pide explicaciones al PP en la Diputación de Málaga. Es ridículo. Lo que tienen que hacer es devolver de inmediato las cantidades cobradas de más a los vecinos y vecinas de Alhaurín”, ha declarado, al tiempo que ha pedido que no se espere al recibo del próximo mes para hacerlo. “Hay familias que necesitan ese dinero que les han cobrado de más ya”, ha finalizado.