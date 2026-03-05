El espectáculo tendrá lugar en la Iglesia de San Sebastián a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. La agrupación que dirige Alfonso Ortega interpretará conocidas marchas de procesión y piezas del género. También actuará la banda juvenil

La Banda Municipal de Música, dependiente de la Concejalía de Grandes Eventos y Actividades en El Portón, volverá a ofrecer su ya clásico concierto de Cuaresma. Será el próximo viernes, 13 de marzo, a la ocho de la tarde en la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción con entrada libre hasta completar aforo.

La cita ha sido presentada por el concejal del Área de Actividades en El Portón, Andrés García; y el propio director de la formación, Alfonso Ortega. El concierto reunirá tanto a la propia Banda Municipal como a su formación juvenil, aquella en la que los nuevos componentes que ya tienen avanzada su formación musical comienzan a participar en estos conciertos con un relevo generacional importante, puesto que en el concierto de Navidad gran parte de sus anteriores componentes ya pasaron a engrosar la Banda Municipal en sí.

En total serán unas cien las personas que participen en el concierto demostrando sus dotes musicales, según ha confirmado el director de la banda, quien también ha dado a conocer el repertorio que se interpretará y que estará conformado por marchas de procesión de distintos estilos y de todos los tiempos con música fúnebre, de corte clásico o marchas nuevas.

Así, la Banda Juvenil, abrirá el concierto con tres marchas muy conocidas como son ‘Pescador de Hombres’ (Cesáreo Gabarain), ‘Virgen de los Dolores’ (Rafael Hernández) e ‘Himno de Coronación de la Virgen de la Esperanza’ (Perfecto Artola).

A continuación, la Banda Municipal interpretará ‘Pasa la Soledad’ (José Antonio Molero), ‘María Santísima del Subterráneo’ (Pedro Gámez Laserna), ‘Llanto y dolor’ (Perfecto artola), ‘El Mayor Dolor’ (Daniel Albarrán), ‘Bajo tu manto’ (Eloy García), ‘Valle de Sevilla’ (José de la Vega), ‘Pasa la Virgen de la Candelaria’ (Cristóbal López Gándara) y ‘Pasa la Virgen Macarena’ (Pedro Gámez Laserna).

Andrés García ha felicitado a la banda por su «duro trabajo, dedicación y esfuerzo desinteresado», por poner los sones a la Semana Santa que «no sería igual sin música» y ha felicitado a su director por saber tratar y cuidar a sus alumnos transmitiéndoles «el amor por la música».