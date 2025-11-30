(Jmm Caminero) Recordemos a dos personas y dos personajes, Umbral y Raúl del Pozo, recordemos un artículo del segundo: Un periodista sin carné. Me imagino que ambos pasaron por esa situación.

En este microviaje o microtour que voy haciendo sobre el columnismo de opinión o personal o literario de nuestra sociedad, hoy, ha tocado un artículo de Raúl de Pozo, titulado como antes hemos indicado, y, que nos habla de Umbral. Francisco Umbral, que muchos no le perdonan muchas actitudes y aptitudes. Pero siempre les digo, si usted se mira al espejo cóncavo o convexo, usted no estará de acuerdo totalmente con su imagen, esta arruguita por aquí, está sombra de ojos por allá, estos años que van atravesando la carne y la cara y el alma…

¿Qué le quiero indicar? Pues es muy sencillo y muy simple y muy de sentido común y muy prudente. Usted, tiene derecho, incluso deber de no estar de acuerdo con las ochocientos palabras que yo escriba aquí. Más aún tiene derecho al millón de palabras que el señor Umbral habrá escrito en forma de artículos, y, el millón de palabras que el señor Del Pozo habrá escrito en forma periodística. Pero que no esté de acuerdo con mil o diez mil o cincuenta mil de un millón, no quiere decir, que no pueda valorar el resto de palabras o ideas o frases o hechos o argumentos…

Usted va al supermercado y tiene veinte marcas de yogures, usted selecciona uno, y, deja el resto. Pues algo así… todas las sandías no salen buenas, no todas las sandías salen malas. La cultura y la escritura es valorar lo bueno del resto y lo menos-bueno también indicarlo, pero no meter en la cárcel de mil rejas a un ser humano, un escritor… más si no nos gusta la evolución que ha tenido…

Hasta donde sé y conozco, ambos autores, Umbral y Del Pozo cuándo llegaron a Madrid, tuvieron dificultades. Porque siempre ha existido dificultades en el periodismo. Unos, unos dicen más entonces, otros dicen más ahora. Porque al final, entonces, no existían tantos licenciados en periodismo, ni tantos escritores como ahora. Aquellos dicen, que entonces existía censura, y, también escuelas de periodismos. Otros, otros dicen que no… que ahora hay miles de graduados en ciencias de la información que esperan su oportunidad.

Algunos indican, que hoy, muchos de los que se hicieron un nombre, o empezaron hace cuatro o cinco décadas, hoy, hoy tendrían enormes dificultades, en las mismas circunstancias de ayer… No lo sé. Sólo sé de mi caso particular, que no soy capaz de que se me abra, ni una ventanita, simplemente para una entrevista en un periódico nacional, para redactar artículos de opinión, o, y, viñetas… Ni una entrevista. Después de cinco décadas de escritura, observación, lectura, estudio, pensamiento, y fracasos…

He indicado, por escrito varias veces. Los grandes popes del periodismo que todavía respiran antes de que dejen de tener esa costumbre, monten, aunque sea virtual una Página o Web o Fundación o Museo para que se pongan las bases para recoger y estudiar y documentar todo el material que han fabricado a lo largo de décadas. Creo que es necesario. Creo que es absolutamente necesario por el bien de ellos, por el bien de la sociedad. Es necesario el periodismo para entender nuestro mundo. Para que los españoles no nos volvamos a equivocar como en el pasado, ahora se diría los ciudadanos…

O, al menos, alguna entidad dedicada a la cultura o al periodismo, existen decenas se ocupa de empezar a conservar o catalogar material de cientos de periodistas y articulistas. Creo que sería la base para estudios posteriores. Aunque sea virtual. Creo que nos ayudaría a entendernos mejor. Creo que perviviría/serviría para no volver a equivocarnos como en el pasado, que esto no termine en Rosarios de la Aurora…

No le perdonaron a Umbral su evolución política o sociopolítica, este es el problema de fondo. No quiere decir, que estemos de acuerdo con todas sus ideas, sus conceptos, sus argumentos, menos con todas sus falacias y sofismas empleadas como argumentos y razones, no tenemos que estar de acuerdo, ni siquiera con sus aptitudes y actitudes evolutivas sociopolíticas. No tenemos porqué estar, pero tampoco tenemos que estar con todas las ideas y evoluciones que tuvo Galdós, ni Larra, ni Azorín, ni Ruano, ni Plà, ni cientos que han estado nadando en la mar del articulismo y de la literatura.

No tenemos porqué estar con todas sus aptitudes y actitudes y todas sus evoluciones y todas sus ideas y todos sus conceptos. Pero eso no nos lleva a pensar, que Umbral y Cela, ambos están metidos en el purgatorio, son dos de los grandes escritores que este país y este conjunto de vides y olivares ha dado. Umbral posiblemente sea uno de los quince grandes articulistas de opinión que este país y sociedad ha dado en estos trescientos años. Y, Cela, es posiblemente uno de los quince más grandes escritores literarios que este país lleno de trigos y soles y antes mucho frío ha dado en estos dos mil quinientos años –en todas las lenguas que han existido en este terruño-.

Raúl del Pozo, un escritor y periodista notable, es un ejemplo de/al alabar a Umbral. En estos campos de la cultura, hay demasiada crítica y demasiada envidia y demasiadas zancadillas y demasiadas rencillas, que Raúl del Pozo alabe a su amigo y a su compañero de las letras, creo que es una esperanza, es un signo de esperanza para el mundo de la literatura. Ambos que llegaron a Madrid y que en Madrid al principio, lo pasaron regular, según dicen, según se dice. Aquí mi homenaje a ambos, a estos tres que he citado. Deberíamos aprender a aprender de todos, seríamos más libres y más profundos en nuestros juicios, aunque no todas las voces nos gusten en todo…

¡Y, que sean clásicos mañana o dentro de cien años, eso nadie lo sabe, nadie puede saberlo hoy, quizás autores que eran de segunda pasen a primera, autores de primera pasen a segunda1 ¡Siempre se cuenta para mostrar este ejemplo, el caso de Antonio de Guevara, autor de primera en su tiempo, autor de tercera en estos dos últimos siglos…! ¡Más ahora con la IA, que nadie sabe las consecuencias que tendrá…! Paz y bien.

