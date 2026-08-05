La Finca Municipal El Portón acogerá del 26 al 30 de agosto una nueva edición de uno de los ciclos culturales más consolidados del verano en Alhaurín de la Torre

La cuenta atrás para una de las grandes citas culturales del verano ya ha comenzado. El XX Portón del Teatro ha puesto a la venta las entradas para una nueva edición que volverá a convertir la Finca Municipal El Portón en el epicentro de las artes escénicas del 26 al 30 de agosto.

Con una programación pensada para todos los públicos, el ciclo ofrecerá cinco espectáculos que combinarán comedia, teatro familiar, musicales y humor, manteniendo la esencia de un evento que, tras dos décadas de trayectoria, se ha consolidado como uno de los referentes culturales del verano en Alhaurín de la Torre.

La programación arrancará el 26 de agosto con la comedia «Por culpa de la P…», seguida el día 27 por el espectáculo familiar «El Rey de la Selva». El 28 de agosto será el turno de «Tik-Toc», mientras que el 29 de agosto llegará el musical «K-Pop Hunt», una propuesta dirigida especialmente al público joven. El ciclo concluirá el 30 de agosto con la comedia «Confusa Identidad», encargada de poner el broche final a cinco noches de teatro al aire libre.

Las entradas ya pueden adquirirse de forma anticipada con un precio único de 8 euros por función, mientras que quienes deseen asistir a toda la programación podrán optar por un bono para las cinco representaciones por 35 euros, una fórmula que permite disfrutar del ciclo completo con un precio reducido.

Las localidades son numeradas y ya están disponibles a través de la plataforma mientrada.net, por lo que desde la organización recomiendan realizar la compra con antelación para asegurar asiento en una edición que volverá a reunir algunas de las propuestas teatrales más destacadas del verano.

Con veinte ediciones a sus espaldas, el Portón del Teatro continúa siendo una de las grandes apuestas culturales del municipio, ofreciendo una programación variada en un entorno único como la Finca Municipal El Portón y consolidándose como una cita imprescindible para vecinos y visitantes durante el mes de agosto.