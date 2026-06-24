La ofrenda floral, el pregón de María Jesús García López, el encendido del alumbrado y el concierto de Los Yakis marcaron el inicio oficial de las fiestas patronales

La Feria de San Juan 2026 ya está en marcha. Alhaurín de la Torre vivió este martes una intensa y multitudinaria jornada inaugural que reunió a cientos de vecinos y visitantes en torno a algunos de los actos más tradicionales y esperados de las fiestas patronales.

La tarde comenzó con la tradicional ofrenda floral a San Juan Bautista, que recorrió el trayecto entre la Plaza de San Sebastián y la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción. Como novedad este año, el altar del patrón fue instalado a las puertas del templo gracias al trabajo realizado por el Grupo Parroquial de la Virgen de la Candelaria, permitiendo una mayor cercanía de los fieles durante este acto tan significativo.

Posteriormente, las calles del municipio se llenaron de color y ambiente festivo con el Gran Desfile Inaugural, protagonizado por gigantes y cabezudos, pasacalles, animación y numerosos vecinos que acompañaron el recorrido hasta el Parque Municipal.

Ya en el recinto ferial, la Banda Municipal de Música abrió la programación nocturna antes del pregón oficial, pronunciado por María Jesús García López, quien fue la encargada de inaugurar oficialmente las fiestas de este año.

El acto contó con la presencia del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova; el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García; la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, así como otros representantes institucionales y miembros de la Corporación Municipal.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con el tradicional paseíllo, el corte de cinta y el encendido del alumbrado extraordinario, que dio luz verde oficialmente a cinco días de celebraciones.

La jornada continuó con las actuaciones de diferentes academias de baile y con un gran ambiente en la Caseta Oficial, donde el grupo Los Yakis puso la nota musical junto a las sesiones de los DJ Fabio y Xispazo.

Hoy, procesión de San Juan Bautista

La programación continúa este miércoles 24 de junio, festividad de San Juan Bautista. Entre los actos más destacados figuran la fiesta infantil prevista en el Parque Municipal desde las once de la mañana y, especialmente, la tradicional procesión del patrón, que recorrerá las calles de Alhaurín de la Torre a partir de las 19:00 horas.

La Feria de San Juan 2026 se prolongará hasta el próximo sábado 27 de junio con conciertos, actuaciones musicales, actividades infantiles, feria de día, eventos deportivos y propuestas culturales para todos los públicos.

El alcalde, Joaquín Villanova, animó a vecinos y visitantes a disfrutar de las fiestas con responsabilidad, convivencia y respeto, para seguir haciendo de la Feria de San Juan una de las celebraciones más importantes del calendario festivo local.

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